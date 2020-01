Có những bộ phận trên ô tô bẩn hơn cả… bồn cầu

Bồn cầu có thể coi là một “chuẩn mực” dùng để so sánh khi nhắc đến vấn đề ẩn và mất vệ sinh. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thức được bồn cầu bẩn và vệ sinh chúng thường xuyên với hóa chất tẩy rửa chuyên dụng. Trong khi đó, nội thất ô tô ít được làm sạch vì thường nó vẫn có vẻ ngoài khá sạch sẽ dù đang chứa đựng rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn sau những hoạt động thường ngày của người lái. Vậy khu vực nào trên xe là bẩn nhất, loại xe nào và người lái xe nào thường sẽ làm cho vấn đề bụi bẩn này tồi tệ hơn?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vị trí bẩn nhất trên xe bạn là núm radio. Điều này có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên nhưng thực tế bộ phận này được sử dụng khá thường xuyên và khó làm sạch do chi tiết nhỏ và có lớp phủ cao su, chống trượt dễ bám mồ hôi tay và là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn hoạt động.

Núm điều chỉnh radio đứng đầu danh sách những bộ phận bẩn nhất trên ô tô

Chiếm vị trí thứ hai trong danh sách là dây an toàn. Bạn sẽ chạm vào nó ít nhất hai lần mỗi khi lái xe với chất liệu thường là vải, dây an toàn cũng là chi tiết lý tưởng tàng trữ bụi bẩn và vi khuẩn gay hại. Những “ứng cử viên” tiếp theo phải kể đến trong danh sách những vị trí bẩn nhất trên xe ô tô của bạn là điều khiển cửa, vô lăng, bọc trên ghế, giá, bộ phận giữ cốc và cuối cùng là bảng điều khiển.

Đây đều là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với bàn tay con người nhất, mồ hôi, độ ẩm của bàn tay là điều kiện lý tưởng để phát triển vi khuẩn nấm mốc. Về nấm mốc, thứ tự trong danh sách các vị trí tìm thấy nấm mốc nhiều nhất là bộ phận thắt dây an toàn và núm radio từ đầu bảng hạ xuống vị trí thứ tư. Vị trí tiếp theo trong danh sách dễ xuất hiện nấm mốc là tay nắm cửa trong khi bộ phận này không nằm trong danh sách những vị trí bẩn nhất trên xe ô tô vừa kể trên.

Những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với bàn tay rất dễ nhiễm bẩn

Khi nói đến các loại xe, xe tải đứng đầu danh sách loại xe có nhiều vi khuẩn nhất và tiếp đến là SUV và sedan. Những người đã kết hôn thường sở hữu chiếc xe bẩn hơn so với người độc thân. Nhiều nghiên cứu tiết lộ những chiếc xe do phụ nữ cầm lái thậm chí bẩn hơn xe đàn ông và những chiếc xe thường xuyên chở trẻ em cũng nhiều vi khuẩn, nấm mốc hơn bình thường.

Với xe kinh doanh dịch vụ thì taxi có lượng vi khuẩn và nấm mốc trung bình cao hơn đến 3 lần so với ô tô thuê. Điều thú vị trong nghiên cứu này là những chiếc dây an toàn trong xe cho thuê ít bị nhiễm bẩn hơn hẳn so với các loại xe riêng. Bộ phận bị bẩn nhiều nhất trong những chiếc xe này là vô lăng và núm xoay, tiếp đến là bảng điều khiển.

Thường xuyên vệ sinh tay cầm tránh vi khuẩn tích tụ

Theo các chuyên gia, việc để lại vi khuẩn và nấm mốc trong ô tô là điều dễ hiểu và không thể loại bỏ hoàn toàn chúng. Cho dù bạn có vệ sinh tốt đến đâu thì cũng khó có thể khắc phục hoàn toàn các vấn đề kể trên.

