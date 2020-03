Có nên tránh bắt tay để phòng COVID-19?

Tránh bắt tay để ngừa COVID-19

Theo WHO, người dân nên tránh bắt tay để ngăn ngừa mắc COVID-19. Bởi virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp có thể lây truyền qua những cái bắt tay hoặc khi bắt tay xong chạm vào mắt, mũi miệng.

Cúi đầu chào. Ảnh: Internet

Chính vì thế để tránh lây bệnh, thay cho việc bắt tay người dân có thể chào hỏi người khác bằng việc vẫy tay, gật đầu hoặc cúi người chào. Mỗi người nên ngăn ngừa COVID-19 bằng việc tránh tiếp xúc với người khác khi chào hỏi như bắt tay, ôm, hôn,…

Nguy cơ mắc COVID-19 qua việc tiếp xúc vào tiền, thẻ tín dụng thấp

Các chuyên gia y tế cho biết, với việc rửa tay đúng cách, nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 thông qua việc chạm vào các đồ vật như tiền, thẻ tín dụng rất thấp.

Tiếp xúc vào tiền, thẻ tín dụng. Ảnh: Internet

Cách để người dân bảo vệ bản thân và gia đình tốt nhất là thường xuyên rửa sạch tay bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay có cồn.

Khi người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hắt hơi hoặc chạm tay vào đồ vật thì đồ vật đó có thể nhiễm virus. Những thông tin hiện có cho thấy virus có thể tồn tại trên bề mặt các đồ vật trong một vài giờ hoặc có thể kéo dài lâu hơn.

Thường xuyên rửa tay tốt hơn việc đeo găng tay cao su

Thực tế, việc thường xuyên rửa sạch tay có tác dụng bảo vệ khỏi COVID-19 tốt hơn so với việc đeo găng tay cao su. Bởi virus SARS-CoV-2 có thể bám trên găng tay cao su. Sau khi đeo găng tay cao su mà không rửa tay rồi chạm tay lên mắt, mũi, miệng, virus hoàn toàn có thể chuyển từ găng tay sang mặt làm bạn nhiễm bệnh.

Rửa tay. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, việc tắm nước nóng không ngăn ngừa được COVID-19. Theo WHO, nhiệt độ cơ thể của người bình thường giữ ở mức 36,5 độc C đến 37 độ C. Mặc dù bạn có tắm nước nóng hay không. Nếu tắm nước quá nóng sẽ gây hại cho cơ thể, khiến bạn bị bỏng.

Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trước sự tấn công của COVID-19 là thường xuyên rửa sạch tay. Bằng cách này, bạn sẽ loại bỏ được virus đang bám trên bề mặt tay, tránh được nguy cơ lây nhiễm virus nếu chạm tay lên mắt, mũi, miệng.