Chuyến thăm của Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thăm Việt Nam: 12 văn kiện và bản ghi nhớ hợp tác đã được ký

Chiều 12/1, trong chuyến thăm Việt Nam của ông Nikai Toshihiro - Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt diễn ra tại Hội An (Quảng Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro đã chứng kiến lễ ký và trao đổi 12 văn kiện và bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ và các địa phương Việt Nam luôn coi trọng hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Điều này thể hiện thông qua các hoạt động như: hội thảo, diễn đàn về hợp tác kinh tế, lao động, du lịch, Hội nghị Lãnh đạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản,…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật Nikai Toshihiro cùng các nghị sỹ trong Liên minh trong mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời, bày tỏ mong muốn thúc đẩy giao lưu nghị sỹ Việt Nam -Nhật Bản, hợp tác địa phương, nhằm tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Nikai Toshihiro cho biết đây là đoàn công tác có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 1.000 đại biểu, thành phần đa dạng, cho thấy sự quan tâm và đồng thuận cao trong nội bộ Nhật Bản từ Quốc hội, Chính phủ, các địa phương, giới doanh nghiệp và người dân đối với quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm và làm việc tại Hội An (Quảng Nam)

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất nhiều nội dung trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp, trong đó, quan tâm đến các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và giao lưu các địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra thường xuyên hơn; tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, du lịch,...

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2021, Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi tiếp ông Nikai Toshihiro.

Ông Trương Quang Nghĩa bày tỏ sự cảm ơn ngài Nikai Toshihiro và các đại biểu Nhật Bản đã chọn Đà Nẵng là điểm đến để tăng cường giao lưu, quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản. Về phía địa phương, Đà Nẵng sẽ chủ động, tích cực hợp tác với các đối tác Nhật Bản để thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa với phía Nhật Bản.

Điểm lại tình hình đầu tư của Nhật Bản tại Đà Nẵng, trong những năm qua, Đà Nẵng đã ký kết ghi nhớ thiết lập quan hệ chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản (gồm Kawasaki, Sakai, Yokohama, Kisarazu) và có mối quan hệ hợp tác với trên 20 tỉnh, thành phố khác kể cả tỉnh Hokkaido.

Hơn 190 dự án đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD đang có hiệu lực tại Đà Nẵng, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất chế biến, điện tử, dịch vụ giáo dục và du lịch;

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro

Về giáo dục, đã có hơn 1.000 học sinh của Đà Nẵng theo học chương trình tiếng Nhật trong nhà trường và hơn 100 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Nhật mỗi năm. Đã có 3 đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đi Nhật Bản thông qua ba sân bay: Narita, Haneda, Kansai; Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật được tổ chức thường niên tại Đà Nẵng là cầu nối thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản trong những năm qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, khách du lịch từ Nhật Bản đến Đà Nẵng là 183.572 người, tăng gần 50% so với năm 2018. Sự hỗ trợ của Đại Sứ quán Nhật Bản, tổ chức JICA trong thời gian qua đối với nhiều dự án ODA tại Đà Nẵng đối với các dự án trọng điểm của Đà Nẵng trong thời gian qua rất có ý nghĩa.