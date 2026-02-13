Chứng khoán An Bình, Sài Gòn – Hà Nội bị phạt hàng trăm triệu đồng

Chứng khoán An Bình bị xử phạt hơn 412 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong hoạt động giao dịch ký quỹ và báo cáo. Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cũng bị phạt số tiền 300 triệu đồng.

Ngày 13/2, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) với tổng số tiền phạt lên tới hơn 412 triệu đồng.

Trong đó, công ty bị phạt 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng tại một số thời điểm trong giai đoạn từ ngày 1/10/2024 đến ngày 21/10/2025.

Mức phạt lớn nhất là 275 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 27/1/2026, công ty cung cấp sản phẩm A-CASH để vay tiền của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Trong đó, SHS bị phạt tiền 150 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt tiền 150 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

Tổng số tiền SHS bị phạt là 300 triệu đồng.