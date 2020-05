Chịu sức ép lớn, Trung Quốc kêu gọi “ngừng bắn” về COVID-19

Phát biểu tại một phiên họp đặc biệt của BRICS – nhóm các nền kinh tế đang nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ “làm bất cứ điều gì có thể” để giảm bớt gánh nặng của các nước châu Phi và giúp đỡ chính phủ các nước cải thiện khả năng úng phó địa dịch.

“Như một lực lượng nòng cốt trong điều phối nỗ lực ứng phó đại dịch toàn cầu, WHO đóng vai trò rất cần thiết trong việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những người anh/chị em ở châu Phi” – ông Vương Nghị nói trong cuộc họp trực tuyến, thêm rằng “ủng hộ WHO sẽ cứu thêm được nhiều sinh mạng, điều trị thêm được nhiều bệnh nhân”.

Trong lúc chỉ trích việc Mỹ ngừng tài trợ cho WHO, ông Vương nói: “Trong thời khắc quan trọng của cuộc chiến chống lại virus, bất cứ động thái nào làm xói mòn quyền hạn của WHO và cản trở vai trò của WHO đều là không phù hợp, và không được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế”.

Ông Vương Nghị cũng bảo vệ việc Trung Quốc hỗ trợ các nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 – vốn đang gây tranh cãi do nhiều bên tin rằng mục đích đằng sau là thúc đẩy các tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh – cùng lúc bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng họ kiểm soát dịch không tốt trong giai đoạn dịch mới bùng phát ở Vũ Hán.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng sự ủng hộ của họ đối với các nước khác không bắt nguồn từ động cơ địa chính trị, cũng không liên quan tới bất kỳ lợi ích địa chính trị nào.

“Chiến đấu chống lại một đại dịch cũng giống như dập lửa. Mỗi phút qua đi đều có thêm nhiều sinh mạng chịu hiểm nguy” – ông Vương Nghị nói – “Cộng đồng quốc tế không nên bị xao nhãng bởi trò chỉ tay đổ lỗi, và chúng ta không nên để xảy ra căng thẳng và chia rẽ gây nên do sự chính trị hóa hay bêu xấu”.

Mặc dù sau 3 tháng áp dụng các biện pháp cực kỳ quyết liệt để chống đại dịch COVID-19 và đạt được kết quả, Trung Quốc vẫn phải đang đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi minh bạch hơn về nguồn gốc của virus corona chủng mới.

Sức ép đối với Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Giới chính trị gia ở Mỹ, Australia, Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi mở cuộc điều tra nhằm vào công tác ứng phó dịch của Trung Quốc trong giai đoạn đầu, mặc dù Bắc Kinh khẳng định họ không che đậy điều gì.

Trong cuộc họp báo hôm đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc.

“Chúng tôi đang thực hiện các cuộc điều tra nghiêm túc…Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc” – ông Trump nói – “Chúng tôi tin rằng dịch đã có thể được chặn từ gốc. Nó có thể đã được ngăn chặn một cách nhanh chóng chứ không lan ra khắp toàn cầu”.