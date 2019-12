Chỉ có iPhone cũ mới được đổi lấy Galaxy Note 10 mới, điện thoại hãng khác kể cả Samsung cũng không 'có cửa'

Các chương trình thu cũ đổi mới, tức cho khách hàng đổi máy cũ của họ lấy máy mới của hãng nào đó, vốn được các hãng triển khai từ vài năm nay.

Một số hệ thống bán lẻ lớn hiện đang cho đổi điện thoại cũ lấy hai smartphone cao cấp của Samsung hiện tại là Galaxy Note 10 và Note 10+. Điều đáng ngạc nhiên là chương trình chỉ thu lại… iPhone cũ. Tức người dùng chỉ có thể dùng điện thoại iPhone cũ để đổi lấy hai chiếc điện thoại mới của Samsung.

Trong danh sách máy cũ được đổi lấy Note 10/10+ trên Thế Giới Di Động, chỉ có iPhone mới được tham gia. Ảnh chụp màn hình

Tại một chuỗi nhỏ hơn cho đổi thêm cả Galaxy Fold, Galaxy S10+ và Galaxy A51 mới ra mắt của Samsung bên cạnh hai smartphone kể trên, tuy nhiên cũng chỉ điện thoại của Apple mới được tham gia chương trình.

Thông thường, một hãng khi triển khai chương trình thu cũ đổi mới sẽ cho khách hàng đổi lấy điện thoại của hãng đó, cộng với điện thoại của Apple.

Chẳng hạn, khi Huawei triển khai chương trình này sẽ cho khách có điện thoại iPhone cũ, Samsung cũ, Huawei cũ đổi lấy máy Huawei mới.

Oppo trước đây cũng triển khai tương tự, cho khách đổi điện thoại cũ của hãng này và điện thoại iPhone để lấy điện thoại Oppo mới.

Trước đây khi Samsung thực hiện thu cũ đổi mới dạng này cũng cho khách dùng điện thoại Samsung cũ để đổi, không rõ lý do vì sao lần này hãng lại chỉ cho duy nhất điện thoại iPhone tham gia chương trình này.

Trong hầu hết mọi chương trình thu cũ đổi mới, iPhone cũ luôn nằm trong danh sách được đổi mới, chứng tỏ dòng điện thoại này dù cũ vẫn được các bên tin tưởng có thể tái sử dụng bằng nhiều cách.

Để đổi máy, khách có thể xem danh sách điện thoại iPhone được hỗ trợ tham gia chương trình, xem định giá tương đối trên website nhà bán lẻ, sau đó đến siêu thị để đưa máy cũ, bù tiền, và lấy máy Samsung mới.

Các iPhone được tham gia chương trình này trải rộng từ iPhone 6, 6s đến các thế hệ kế tiếp, mới nhất là iPhone Xs Max. Chẳng hạn một chiếc iPhone 6 128GB đang hoạt động bình thường sẽ được định giá 4,8 triệu đồng và khách bù thêm tiền để đổi lấy điện thoại Samsung muốn mua. iPhone Xs Max 512GB sẽ được hỗ trợ mua lại giá 16,2 triệu đồng…

Một số người chỉ trích các chương trình thu cũ đổi mới do định giá điện thoại của họ khá thấp so với mặt bằng chung. Tuy nhiên một người am hiểu cho biết khi điện thoại cũ hoạt động chập chờn, vẻ ngoài không còn mới mẻ thì việc tham gia thu cũ đổi mới sẽ có lợi. Các chương trình này vẫn được áp dụng rộng rãi qua nhiều năm nay chứng tỏ vẫn có một nhóm khách hàng nhất định tham gia “lên đời” máy mới bằng cách bán lại máy cũ của mình cho các siêu thị di động.

