Chân dung ông chủ “thần đèn” MyAladdinz

MyAladdinz hiện đang là cái tên khiến cộng đồng mạnh xôn xao khi được giới thiệu là một ứng dụng có thể thanh toán các hóa đơn điện, nước, học phí, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe… đặc biệt, có thể hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn, người dùng thanh toán càng nhiều thông qua ứng dụng sẽ được hoàn trả càng nhiều.

Để tham gia ứng dụng, người dùng đăng ký tài khoản, điền các thông tin cá nhân và thông tin về người giới thiệu, đồng thời phải nạp tiền vào tài khoản của mình số tiền ít nhất là 100 USD (gần 2,4 triệu đồng) để sử dụng. Số tiền khi nạp vào tài khoản được quy đổi thành “gem”, mỗi “gem” tương ứng với 1 USD.

Người dùng khi thanh toán hóa đơn bằng “gem” sẽ được ứng dụng này hoàn trả 80% “gem” khi giao dịch hoàn thành chứ không hoàn lại bằng tiền. Một trường hợp khác đó là người dùng không cần mua bán gì, chỉ cần dùng tiền thật để mua “gem” (tức là nạp tiền vào tài khoản) rồi sau đó dùng “gem” đổi ra “điểm” (hay còn gọi là Poinst) để nhận lãi từ 0,2 - 0,1% điểm mỗi ngày. Người tham gia nếu giới thiệu được nhiều người khác cùng sử dụng ứng dụng thì sẽ được chiết khấu hoa hồng theo từng cấp tương tự mô hình đa cấp…

Thực tế, Myaladdinz đang hoạt động bằng cách lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước. Đến thời điểm không có người tham gia mua “gem” nữa thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó có thể lấy lại số tiền đã đầu tư.

Theo tìm hiểu của VietTimes, ứng dụng MyAladdinz tại Việt Nam được điều hành bởi Apota Education, một công ty có trụ sở tại Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, CTCP Đào tạo Apota (Apota) được thành lập vào tháng 11/2019, đăng ký hoạt động kinh doanh 34 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng.

Apota có vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập là ông Đỗ Văn Tuấn (nắm giữ 7% VĐL), bà Trịnh Thị Thư (nắm giữ 10% VĐL), bà An Thị Nhung (nắm giữ 13,5% VĐL), ông Lê Hoàn (nắm giữ 56% VĐL) và bà Trần Thị Mai (nắm giữ 13,5% VĐL).

Trong đó, ông Lê Hoàn (SN 1982) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty. Ngoài ra, ông Hoàn hiện đang là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Ilgamos Việt Nam (Ilgamos).

Ilgamos được thành lập vào tháng 3/2016 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng, trụ sở chính tại tòa nhà 21T1 Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, hiện công ty này đã ngừng hoạt động.

Đáng chú ý, tháng 6/2018, ông Hoàn cùng vợ là bà Lưu Thị Diệm (SN 1989) thành lập CTCP Địa ốc Empala (Empala), trụ sở chính tại tòa nhà 21T1 Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và quyền sử dụng đất.

Empala có vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là ông Lê Hoàn (nắm giữ 70% VĐL), bà Lưu Thị Diệm (nắm giữ 29% VĐL) và bà Lê Thị Hải Yến (nắm giữ 1% VĐL). Bà Diệm đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo giới thiệu trên trang chủ, Empala cho biết được ra đời với sứ mệnh “giúp cho mọi người trở nên tự do và giàu có bằng cách đầu tư bất động sản”, đồng thời đang sở hữu loạt dự án bất động sản lớn như dự án One River Villas (Đà Nẵng), dự án LePavillon Luxury (Đà Nẵng), dự án One World Regency (Đà Nẵng), dự án Cao Xanh Hà Khánh (Hạ Long – Quảng Ninh) và dự án Dragon Smart City (Đà Nẵng).

Một dữ liệu khác của VietTimes cho biết, tháng 4/2018, vợ chồng ông Lê Hoàn đã thế chấp căn hộ thuộc dự án The Coastal Hill – FLC Quy Nhơn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh cho khoản vay tiêu dùng cá nhân trị giá 2,27 tỷ đồng./.