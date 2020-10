CDC Thừa Thiên Huế nói gì về 2 trường hợp phải nhập viện sau khi tiêm vaccine?

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế, trường hợp thứ nhất là bệnh nhi tên N.Đ.B.L (SN 10/7/2020, trú K185 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP Huế). Sáng ngày 29/9, bệnh nhân được tiêm vaccine phế cầu Synflorix (số lô ASPNB 285AC, có HSD 30/9/2030), tại Trung tâm Tiêm chủng trẻ em và người lớn (VNVC) TP Huế vào lúc 9h8. Trong ngày tiêm chủng có 44 trẻ tiêm cùng loại vaccine nhưng không ghi nhận bất thường nào.

Sau khi tiêm, cháu bé được theo dõi 30 phút tại chỗ và khi theo dõi thấy không có dấu hiệu bất thường, nhân viên y tế đã cho bé về để tiếp tục theo dõi tại nhà. Sau khi về nhà, cháu bắt đầu sốt nhẹ, rồi sốt tăng dần, được người nhà lau người và làm mát liên tục. Đến chiều tối ngày 29/9, trẻ bị sốt 38,7 độ C và được cho uống thuốc hạ sốt. Đến 1h ngày 30/9, trẻ bắt đầu sốt cao 39,2 độ C và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên TƯ Huế.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện TƯ Huế, bệnh nhân được chẩn đoán sốt sau tiêm chủng, theo dõi phản vệ, sau đó chuyển sang Khoa Nhi. Ghi nhận bệnh lúc nhập viện, bệnh nhân sốt 39,3 độ C, tỉnh táo, có quấy khóc, hơi kích thích da nổi vẫn toàn thân, lạnh run, dọa co giật.

Trước tình trạng bệnh, các bác sỹ xử trí cho thở ô xy qua mũi, truyền dịch, sử dụng thuốc hạ sốt TM, uống Vitamin K và xét nghiệm CLS. Đến ngày 2/10, bệnh nhân hết sốt, linh hoạt và tiếp tục được cho theo dõi tại khoa Nhi. Chẩn đoán sơ bộ của bệnh viện là bệnh nhân sốt sau tiêm chủng/TD sốt phát ban.

Bệnh nhi thứ 2 tên N.Đ.T (SN 11/12/2019, trú thôn Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế), sáng ngày 27/9, cháu bé được tiêm vaccine Sởi (MVVAC, số lô M-0220, HSD 12/5/2022) và vaccine Viêm bão Nhật Bản (Imojev, số lô 08A1905GA, HSD 25/3/2022), tại Trung tâm tiêm chủng VNVC TP Huế vào lúc 10h40. Trong ngày tiêm chủng có 10 trẻ tiêm cùng loại vắc xin (11 mũi tiêm cùng 2 loại vaccine trên), nhưng không ghi nhận bất thường nào.

Sau khi tiêm, trẻ được theo dõi 30 phút tại chỗ, và khi thấy trẻ không có dấu hiệu bất thường nên cho về nhà để tiếp tục theo dõi tại nhà. Sau khi về nhà, trẻ bắt đầu sốt nhẹ tăng dần, đến ngày 28/9, bệnh nhân bắt đầu sốt cao liên tục. Đến sáng 29/9, trẻ bắt đầu co giật và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế lúc 2h52 sàng cùng ngày.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện TƯ Huế, bệnh nhân được chẩn đoán sốt sau tiêm chủng, phản ứng co giật sau sốt cao. Ghi nhận tại Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt 40 độ C; sốt cao, co giật toàn thân, được xét nghiệm CLS, xử trí bằng Paracetamol và ORS. Đến ngày 2/10, tình trạng trẻ ổn định, ăn bú tốt và được xuất viện vào lúc 9h cùng ngày. Chẩn đoán tại Bệnh viện TƯ Huế, bệnh nhân bị sốt sau tiêm chủng, bệnh kèm sốt phát ban do virus.

“Qua điều tra tại Trung tâm tiêm chủng VNVC TP Huế, trẻ được tiêm chủng theo đúng quy trình, vaccine được bảo quản theo đúng quy định, kho bảo quản vaccine đạt tiêu chuẩn GSP, các nhân viên tham gia khám sàng lọc và tiêm chủng đều được tập huấn về an toàn tiêm chủng” – Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế thông tin.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các phòng chức năng của Sở đã làm việc với Trung tâm Tiêm chủng VNVC TP Huế, Bệnh viện TƯ Huế để làm rõ nguyên nhân khiến 2 cháu bé nhập viện sau khi tiêm vaccine.