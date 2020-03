Cập nhật tình hình dịch bệnh lúc 9h30 sáng 21/3: Nhà Trắng đã bị COVID-19 tấn công!

Mỹ: số bệnh nhân đã gần cán mốc 20 ngàn, Nhà Trắng có ca nhiễm đầu tiên!



Theo Đa Chiều, Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence là Katie Miller chiều 20/3 theo giờ địa phương đã thông báo: một nhân viên của văn phòng Phó tổng thống đã được xác nhận bị nhiễm COVID-19, nhưng bệnh nhân này không tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump hoặc Phó Tổng thống Mike Pence. Đây là trường hợpnhân viên Nhà Trắng đầu tiên bị nhiễm COVID-19.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và các cơ quan y tế công cộng các tiểu bang, tính đến cuối giờ chiều ngày 20/3, cả nước Mỹ đã báo cáo 19.575 trường hợp được xác nhận mắc bệnh viêm phổi do virus Corona mới, 262 ca tử vong và 147 người đã khỏi. Trong đó, 4.776 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận trong ngày 20/3.

Văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence (phải) đã có nhân viên bị nhiễm COVID-19, Nhà Trắng đã bị dịch bệnh tấn công (Ảnh: AP).



Hiện nay, nơi bị dịch nghiêm trọng nhất ở Mỹ là tiểu bang New York, với tổng số 8.299 ca bệnh, 39 người tử vong và 2.588 người mới nhiễm bệnh vào ngày 20/3. Trong đó, số bệnh nhân được xác nhận tại thành phố New York đã lên tới 5.151 và 26 người đã chết. Tiếp theo là Washington và California, với 1.524 và 1.208 người nhiễm bệnh.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố vào ngày 20/3 rằng các biện pháp phòng chống và kiểm soát virus Corona mới của bang New York đã được nâng lên mức cao nhất – tạm ngừng hoạt động. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 20/3. Theo quy định, tất cả những người giữ vị trí không thiết yếu ở bang New York được yêu cầu ở nhà hoặc làm việc tại nhà. Ông Cuomo nói rằng các công ty không tuân thủ sẽ bị phạt theo luật dân sự hoặc cưỡng chế đóng cửa. Nhưng Cuomo nói các cá nhân không thực hiện yêu cầu bắt buộc này tạm thời không phải chịu phạt dân sự.

Ngày 20/3, các tiểu bang Illinois và Connecticut đã thông báo các cư dân của tiểu bang phải cách ly tại nhà và yêu cầu những người ở các vị trí không quan trọng phải ở nhà và không được ra ngoài. Đến nay 2 bang trên cùng California và New York, đã có 4 bang đã ban hành lệnh cách ly nhà, ảnh hưởng đến 75 triệu người, tương đương gần một phần tư dân số cả nước Mỹ.

Thời điểm bắt đầu thực thi lệnh cách ly mỗi nơi một khác. Bang Connecticut sẽ được thực hiện từ 8 giờ tối ngày 20/3; trong khi Illinois sẽ được thực hiện từ 17 giờ chiều ngày 21/3.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/3 đã kết thúc với một sự sụt giảm lớn. Khi đóng cửa thị trường chứng khoán lúc 16 giờ chiều EST (miền Đông), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 913 điểm, tương đương 4,55%; chỉ số S & P 500 giảm 104 điểm, tương đương 3,79%; chỉ số hỗn hợp Nasdaq giảm 271 điểm, tương đương 4,34%. Do Sở giao dịch chứng khoán New York đã có một số người bị nhiễm bệnh, để ngăn chặn dịch bệnh, từ Thứ Hai tuần tới (23/3), Sở giao dịch chứng khoán New York sẽ đóng cửa phần giao dịch trong nhà, thực hiện tất cả các giao dịch bằng trực tuyến.

Sau khi phong tỏa toàn quốc, nhiều đô thị ở Italy đã trở thành thành phố chết (Ảnh: Reuters)



Italy số người nhiễm bệnh và chết đạt mức cao kỷ lục trong một ngày

Theo Tân Hoa Xã ngày 20/3, ông Borelli, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của Italy và ủy viên của Ủy ban khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19 cho biết, tính đến 18h00 ngày 23, số ca mắc bệnh được xác nhận đã tăng lên 47.021 và số người chết đã tăng lên tới 4.032 ngoài ra có 5.129 người đã được chữa khỏi.

Thống kê của cơ quan này cho thấy, số lượng các trường hợp mới được chẩn đoán đã tăng thêm 5.986, số người tử vong tăng thêm 627 chỉ trong vòng 24 giờ, đạt mức cao kỷ lục.

Ông Borelli cho biết trong một cuộc họp qua truyền hình tối hôm đó, trong số các trường hợp được xác nhận, hiện 16.020 bệnh nhân đang được điều trị chung tại bệnh viện, 2.655 được điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt và 19.185 đang được cách ly tại nhà.

Để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, Italy đã thực thi phong tỏa cả nước vào ngày 10/3, đóng cửa tất cả các cửa hàng ngoại trừ các cửa hàng thực phẩm và cửa hàng thuốc trên toàn quốc từ ngày 12/3, nhưng các hoạt động giao thông công cộng, logistic, bưu điện, ngân hàng và sản xuất thực phẩm vẫn duy trì hoạt động bình thường để đảm bảo các dịch vụ sinh hoạt cơ bản cho dân chúng.

Số người bị nhiễm COVID-19 ở Pháp đang tăng rất nhanh (Ảnh: Reuters)



Pháp: ngày 20/3 tăng thêm 1.617 người bị bệnh

Tối ngày 20/3 giờ địa phương, ông Salomon, giám đốc của Tổng cục Y tế Pháp, thông báo tại cuộc họp báo về dịch bệnh: tính đến 14h00 cùng ngày, số ca nhiễm COVID-19 của Pháp đã là 12.612, tăng 1.617 so với ngày hôm trước. Trong đó, số người chết tăng lên 450, tăng thêm 78 so với ngày hôm trước. Hiện có 5.226 đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó 1.297 bị bệnh nặng và 1.587 đã được chữa khỏi xuất viện. Ban Tổ chức Liên hoan phim Cannes chính thức công bố vào ngày 19/3, Liên hoan phim Cannes năm nay không thể được tổ chức theo kế hoạch vào tháng 5.

Tây Ban Nha: số bệnh nhân đã hơn 21 ngàn, vượt qua Iran

Theo đài phát thanh và truyền hình Tây Ban Nha (RTVE) trích dẫn dữ liệu do Bộ Y tế của nước này công bố, ngày 20/3 Tây Ban Nha đã có 21.510 ca bị bệnh COVID-19, 1.093 người tử vong và 18.829 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện tại, số trường hợp được xác nhận bị nhiễm bệnh ở Tây Ban Nha đã vượt qua Iran (19.644 trường hợp), khiến nước này trở thành quốc gia có số lượng ca bệnh được xác nhận nhiều thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Italy.

Tính đến cuối ngày 20/3 giờ địa phương, số ca mắc bệnh được xác nhận ở Đức đã là 19.848, vượt qua Iran để trở thành nước có số người bị COVID-19 nhiều thứ 4 thế giới. Phủ Tổng thống Liên bang Đức cho biết các buổi lễ kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến II dự kiến được tổ chức vào ngày 8/5 đã bị hủy bỏ do dịch bệnh.

Dịch bệnh COVID-19 đã trở thành cuộc khủng hoảng có tính toàn cầu (Ảnh: Reuters)



Iran: Theo tin từ Bộ Y tế Iran, ngày 20/3 theo giờ địa phương, Iran đã có thêm 1.237 trường hợp mới mắc bệnh COVID-19 và 149 ca tử vong mới.

Tính đến trưa cùng ngày, Iran đã xác nhận có tổng số 19.644 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 6.745 người đã hồi phục và 1.433 người đã chết.

Số trường hợp được xác nhận ở các nước Đông Nam Á đã tiếp tục tăng. Tính đến ngày 20/3, tổng cộng 1.030 trường hợp được xác nhận đã mắc bệnh ở Malaysia. Hiện tại, số trường hợp được xác nhận tại Singapore đã là 385, Indonesia là 369 với 32 người tử vong (cao nhất khu vực Đông Nam Á) và Thái Lan đã là 322 (1 tử vong); Philippines đã có 230 ca nhiễm bệnh, 18 người chết. Việt Nam đã có 91 ca nhiễm bệnh, 74 đang được điều trị và 17 đã được chữa khỏi.

Tính đến ngày 19/3, tổng số trường hợp được xác nhận ở Mỹ Latinh đã vượt quá 2.300. Brazil hiện đứng đầu với 970 người bị bệnh, 6 ca tử vong. Ngày 19/3, Argentina với 93 ca nhiễm COVID-19 đã tuyên bố thực hiện “cách ly toàn dân”, yêu cầu dân chúng không được rời khỏi nhà của họ một cách tùy tiện, ngoại trừ việc mua các nhu yếu phẩm và thuốc cơ bản hàng ngày. Dominica ngày 19/3 cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Tính đến ngày 19, đã có hơn 700 trường hợp được xác nhận trên lục địa châu Phi. Chad và Cape Verde có các ca nhiễm được xác nhận đầu tiên vào ngày 19/3. Mauritius thông báo từ 6 giờ ngày 20/3 giờ địa phương, sẽ áp dụng chính sách “đóng cửa hoàn toàn” trong 2 tuần mọi người trừ các nhân viên đặc biệt không được rời khỏi nơi cư trú.