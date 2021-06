Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 9/6: Hà Nội có 4 ca dương tính mới liên quan chùm ca bệnh ở Đông Anh

Tin Covid-19 mới nhất hôm nay 9/6

Đang cập nhật thêm...

---

Hà Nội có 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh ở Đông Anh

Chiều nay, ngày 9/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh. Trong đó có 2 bệnh nhân là con của bệnh nhân 9139 và 2 trường hợp liên quan đến chợ Cửa hàng mới.

4 ca dương tính mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân L.D.H, nam, 10 tuổi và L.D.H, nam, 14 tuổi, đều là F1 và là con của bệnh nhân 9139, sống tại Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh. Hai bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/6 và đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.H.H, nữ, 35 tuổi, sống tại Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân có tiền sử đi mua rau tại chợ Cửa hàng mới ngày 6/6. Ngày 8/6 được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.T.T, nam, 39 tuổi, làm nghề lái xe địa chỉ tại Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh. Ngày 8/6 được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến chợ Cửa hàng mới và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh từ ngày 7/6 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến những ca bệnh được phát hiện trong ngày hôm nay, CDC Hà Nội tiếp tục thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc, mua bán, liên quan đến khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, từ ngày 16/5 đến 8/6.

CDC Hà Nội yêu cầu những người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội 0969.082.115/0949.396.115.

---

Trưa nay, cả nước có 283 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang tăng mạnh với 253 ca, TP. Hồ Chí Minh có 20 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 9/6, cả nước có 283 ca mắc COVID-19 mới (BN9223-9505). Tất cả các ca nhiễm đều ghi nhận trong nước.

Cụ thể, tại Bắc Giang (52), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hà Nội (1).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung mã bệnh nhân của 201 ca (BN9285-BN9485) được sàng lọc trong vùng phong tỏa từ ngày 27-29/5 tại xã Quang Châu, xã Tiên Sơn và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 vào sáng ngày 9/6.

- Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tính đến 12h ngày 9/6: - Việt Nam có tổng cộng 7.897 ca ghi nhận trong nước và 1.608 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.327 ca.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.784.306 mẫu cho 3.763.592 lượt người.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 218

+ Lần 2: 92

+ Lần 3: 78

- Số ca tử vong: 55 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.549 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Các ca bệnh tại Bắc Giang

- 53 ca mới ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang (9223-BN9238, BN9240-BN9244, BN9246, BN9249-BN9258, BN9260, BN9262-BN9267, BN9272-BN9284): được ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 201 ca (BN9285-BN9485) được sàng lọc trong vùng phong tỏa từ ngày 27-29/5 tại xã Quang Châu, xã Tiên Sơn và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mới được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung mã bệnh nhân trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 vào sáng ngày 9/6.

Các ca bệnh tại TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hà Nội (1)

- BN9239 ghi nhận tại TP. Hà Nội: nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội, là F1 của BN5468; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- BN9245, BN9247-BN9248 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN9117, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

- BN9259, BN9261, BN9268-BN9271 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 8/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- BN9486-BN9505 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 12 ca là các trường hợp F1, 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Sáng nay 9/6: Cả nước có thêm 64 ca mắc mới, Bắc Giang có tới 24 ca

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 8/6 đến 6h ngày 9/6, cả nước có 64 ca mắc mới (BN9159-9222) gồm 23 ca nhập cảnh và 41 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (24), Bắc Ninh (17) đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cập nhật đến 6h ngày 9/6 , Việt Nam có tổng cộng 7.614 ca ghi nhận trong nước và 1.608 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.044 ca. Số ca tử vong: 55 ca. Số ca điều trị khỏi: 3.549 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.784.306 mẫu cho 3.763.592 lượt người.

Tình hình điều trị

Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 218 ca; Lần 2: 92 ca; Lần 3: 78 ca.

Số ca tử vong: 55 ca.

Số ca điều trị khỏi: 3.549 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 184.443, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 5.093

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.792

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 158.558

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

23 ca nhiễm mới cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN9171-BN9177 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: là các thuyền viên, quốc tịch Việt Nam. Ngày 6/6, từ Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam trên Tàu Golden Fridge và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 07/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

BN9198 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An: nam, 19 tuổi, là thuyền viên, địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 5/6, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu VINH02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 8/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

BN9208 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 52 tuổi, là thuyền viên, quốc tịch Syria. Ngày 5/6, từ Malaysia nhập cảnh Việt Nam trên Tàu LAMAR và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 7/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

BN9209-BN9222 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: là các thuyền viên, quốc tịch Việt Nam. Ngày 4/6, từ Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam trên Tàu PHUONG NAM 1 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 5/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

41 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh, Bắc Giang

BN9178, BN9184-BN9197, BN9199-BN9207 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9159-BN9170, BN9179-BN9183 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 7-8/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Có thêm 10.119 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 8/6.

Tính đến 16 giờ ngày 8/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.354.856 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 42.115 người.

Chi tiết 10.119 người được tiêm tại 11 tỉnh/TP trong ngày 08/6/2021 như sau:

1- Hải Phòng: 90

2- Hà Nam: 587

3- Hải Dương: 5.330

4- Lào Cai: 2.376

5- Sơn La: 634

6- TT- Huế: 400

7- Khánh Hòa: 181

8- Kon Tum: 1.043

9- Gia Lai: 366

10- Vĩnh Long: 1.359

11- Các đơn vị TƯ tại Hà Nội: 1.702

---

Trong ngày 8/6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới

4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Quảng Nam (1), Kiên Giang (1).

171 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (98), TP. Hồ Chí Minh (39), Bắc Ninh (25), Lạng Sơn (5), Hà Nội (2), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1), Hà Tĩnh (1); trong đó 165 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.