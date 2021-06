Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 8/6: Việt Nam có ca tử vong thứ 55, viêm phổi nặng, suy tim

Tin Covid-19 hôm nay 8/6:

Việt Nam có ca tử vong thứ 55 do viêm phổi nặng, suy tim, mắc COVID-19

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ca tử vong số 55 là bệnh nhân 4632, 88 tuổi, sống ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có tiền sử bị tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, lão suy (suy nhược chức năng ở người cao tuổi).

Bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 cho kết quả dương tính vào ngày 16/5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngày 26/5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Bắc Giang với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: Tỉnh, thở HFNC FiO2 80%, Flow 50, SpO2 96%, M 64 l/ph, HA 138/68 mmHg.

Bệnh nhân được tích cực đánh giá và điều trị tình trạng nhiễm trùng, viêm phổi. Tuy nhiên, bệnh nhân không đáp ứng với điều trị, suy hô hấp tiến triển tăng dần và được đặt ống nội khí quản thở máy vào ngày 2/6. Bệnh nhân được lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện.

Bệnh nhân đã được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn vào ngày 3/6 và nhận định: tổn thương viêm phổi tiến triển nặng trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, lão suy, suy tim, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 7/6, bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy FiO2 100%, phù toàn thân, bầm xuất huyết dưới da nhiều nơi, huyết áp 6/4 với vận mạch Noradrenalin và Adrenalin liều cao, vô niệu, toan máu nặng, tổn thương suy gan, suy thận cấp.

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, hồi sức với thở máy, kháng sinh, kháng nấm, truyền máu và lọc máu hấp phụ nhưng bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân tử vong vào ngày 7/6 vì ciêm phổi nặng do SARS-COV-2, ARDS, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, lão suy.

Cán bộ Công an mắc COVID-19 ở quận Tân Phú suy hô hấp nặng

Thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho hay, cán bộ Công an mắc COVID-19 ở quận Tân Phú suy hô hấp nặng.

Cán bộ Công an này là BN 8944, theo công bố của Bộ Y tế. Anh là cán bộ Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM. Được biết bệnh nhân sinh năm 1980, trường hợp này nhập viện vào BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hôm 6/6 do suy hô hấp, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn. Ca bệnh vừa được phát hiện nhiễm COVID-19 và công bố chính thức ngày hôm qua 7/6.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, BN 8944 suy hô hấp nặng, dự kiến trong chiều nay BN này sẽ được chuyển từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sang BV Chợ Rẫy để can thiệp ECMO.

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hiện đang điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có ba ca bệnh phải can thiệp ECMO, 17 ca viêm phổi nặng cần thở máy, lọc máu.

Một ca COVID-19 chưa công bố đã tử vong trên đường chuyển viện từ tâm dịch Gò Vấp

Một người phụ nữ 57 tuổi, có kết quả dương tính, chưa công bố mắc COVID-19, tử vong trên đường di chuyển từ tâm dịch Gò Vấp sang BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân là nữ, 57 tuổi, ngụ tại phường 15, quận Gò Vấp, nghi mắc COVID-19. Bệnh nhân có diễn tiến lâm sàng nặng nhanh, một lần ngưng tim tại BV quận Gò Vấp, trên nền bệnh lý tiểu đường và cao huyết áp. Đêm 7/6, bệnh nhân được chuyển viện từ BV quận Gò Vấp trong vùng tâm dịch của TP.HCM sang BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nhưng đã tử vong trên đường đi.

Trường hợp nữ BN đã tử vong này chưa được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19. Hiện cơ quan chức năng còn chưa rõ nguồn lây cho hai vợ chồng.

Hà Nội: Cùng bán rau với bệnh nhân 8853 ở chợ, người phụ nữ 39 tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2

Chiều nay, ngày 8/6, CDC Hà Nội cho biết: Thành phố vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Người này cùng bán rau với bệnh nhân 8853 ở chợ Cửa hàng mới.

Bệnh nhân tên là N.T.H, nữ, 39 tuổi, sống ở Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh. Bệnh nhân có tiếp xúc gần (đứng gần) với bệnh nhân 8853 mắc COVID-19 vào ngày 30/5.

Trưa nay, cả nước thêm 76 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 nhân viên y tế ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 8/6, cả nước có 76 ca mắc mới gồm 1 ca nhập cảnh tại Kiên Giang và 75 ca trong nước tại Bắc Giang (55), TP.HCM (10), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (5), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1); trong đó 74 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 8/6: - Việt Nam có tổng cộng 7.520 ca ghi nhận trong nước và 1.583 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 5.950 ca.

Có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.708.316 mẫu cho 3.540.482 lượt người.

Tình hình điều trị

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 216 ca; Lần 2: 72 ca; Lần 3: 75 ca.

- Số ca tử vong: 54 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.509 ca.

Một ca nhiễm mới cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang

BN9028 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngày 6/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7/6 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

75 ca ghi nhận trong nước

BN9029-BNBN9033, BN9037, BN9039-BN9040, BN9042, BN9044-BN9045, BN9048-BN9053, BN9055-BN9067, BN9069-BN9093 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9034-BN9036, BN9038 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9068 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (là nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19).

BN9041, BN9043, BN9046-BN9047, BN9054 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: là F1 của BN8794, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

BN9094-BN9103 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 6 ca liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Việt Nam có ca tử vong thứ 54 vì xơ gan nặng, mắc COVID-19

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ca tử vong thứ 54 là bệnh nhân 3422, nam, 51 tuổi, sống ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân có tiền sử: viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

1 tuần trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cơn, kèm mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, vàng da, vàng mắt.

Ngày 4/5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết trên nền xơ gan Child-Pugh C, hôn mê gan độ II, bệnh nhân được làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Đến ngày 9/5, bệnh nhân tiếp tục được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính.

Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân tiến triển nặng dần, suy hô hấp tiến triển, được đặt ống nội khí quản, thở máy vào ngày 26/5. Bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân xơ gan mất bù Child Pugh C, biến chứng hôn mê gan, viêm phổi do SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, an thần thở máy, vận mạch, kháng sinh phổ rộng kết hợp, truyền các chế phẩm máu, lọc máu liên tục và lọc thay huyết tương nhiều lần, duy trì các thuốc điều trị và dự phòng xuất huyết tiêu hóa, nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, xác định tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Đến 4h sáng ngày 7/6, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng chảy máu qua sonde dạ dày, mũi miệng, số lượng nhiều, khó cầm nghi do vỡ tĩnh mạch thực quản. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu. Mặc dù đã được cấp cứu tích cực nhưng tình trạng sốc không cải thiện, bệnh nhân tử vong cùng ngày 7/6.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tử vong do sốc mất máu, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng, xơ gan mất bù hôn mê gan, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng nay 8/6: Cả nước thêm 43 ca trong nước, TP. Hồ Chí Minh có 15 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Bộ Y tế cho biết, Tính từ 18h ngày 7/6 đến 6h ngày 8/6, cả nước có 44 ca mắc mới (BN8984-9027) gồm 1 ca nhập cảnh và 43 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (22), TP. Hồ Chí Minh (15), Bắc Ninh (6); trong đó 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 8/6: - Việt Nam có tổng cộng 7.445 ca ghi nhận trong nước và 1.582 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 5.875 ca.

Có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.708.316 mẫu cho 3.540.482 lượt người.

Tình hình điều trị

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 216 ca; Lần 2: 72 ca; Lần 3: 75 ca.

- Số ca tử vong: 53 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.509 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới

Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN8993 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ 24 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Duy Tiến, tỉnh Hà Nam. Ngày 5/6, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 7/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

43 ca ghi nhận trong nước

BN8984-BN8985, BN8994-BN9013 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN8987-BN8992 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN8986, BN9014-BN9027 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 10 ca liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng, 4 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 176.398, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.062

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.209

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 151.127

Thông tin tiêm chủng

Có thêm 87.016 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 7/6, chủ yếu tại Bắc Giang (53.234 người) và Bắc Ninh (27.972 người).

Tính đến 16 giờ ngày 7/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.340.098 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 38.166 người.

