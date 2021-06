Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 14/6: Tối nay, cả nước có 80 ca mắc mới tại 6 tỉnh thành

Tin Covid-19 hôm nay 14/6

Tối nay 14/6, cả nước có 80 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang 29 ca, TP. Hồ Chí Minh phát hiện thêm 26 ca

Bộ Y tế cho biết, tính từ 12h đến 18h ngày 14/6, cả nước có 80 ca mắc COVID-19 mới (BN10731-10810) gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập và 75 ca ghi nhận trong nước.

Như vậy, trong ngày 14/6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới gồm 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (4), Tây Ninh (1), Khánh Hòa (1) và 266 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (121), TP. Hồ Chí Minh (82), Hà Tĩnh (22), Bắc Ninh (17), Tiền Giang (14), Bình Dương (4), Hà Nội (4), Bắc Kạn (1), Nghệ An (1);

Trong đó 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả

Tính đến 18h ngày 14/6: Việt Nam có tổng cộng 9.093 ca ghi nhận trong nước và 1.637 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.523 ca.

Hôm nay có 238 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.165.826 mẫu cho 4.799.671 lượt người.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước có 61 ca tử vong (2 ca trong ngày hôm nay) và có 4.236 ca đã được điều trị khỏi.

5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN10751 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 11/6, từ Anh nhập cảnh Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa.

BN10807 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 22/5, từ UAE nhập cảnh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10808 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh: nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 13/6, từ Singapore nhập cảnh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5654 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10809 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 12/6, từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE681 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10810 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh: nam, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 12/6, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu Thuận Phát 179 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

75 ca ghi nhận trong nước

BN10731, BN10733-BN10736, BN10775-BN10780 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: 9 ca là các trường hợp F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10732 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN10192. Kết quả xét nghiệm ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

BN10737-BN10750, BN10752-BN10755, BN10757, BN10760, BN10762, BN10764, BN10766-BN10772 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN10756, BN10758-BN10759, BN10761, BN10763, BN10765, BN10773-BN10774 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 5 ca là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN10781-BN10806 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 18 ca là các trường hợp F1, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước có 61 ca tử vong (2 ca trong ngày hôm nay) và có 4.236 ca đã được điều trị khỏi.

Thêm 2 ca tử vong có bệnh lý nền nặng tại Bắc Ninh và Hà Nội

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 02 ca tử vong số 60 và 61 là hai bệnh nhân nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan đến COVID-19.

Bắc Ninh

Ca tử vong thứ 60 là BN8512, 87 tuổi, có địa chỉ tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là mẹ của BN8231.

Tiền sử: Tăng huyết áp, suy tim nhiều năm, nhồi máu cơ tim năm 2017, Parkinson. Bệnh nhân già yếu không tự sinh hoạt cá nhân được mà cần BN8231 chăm sóc hàng ngày.

Ngày 4/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên tình trạng bệnh tiến triển xấu dần, suy hô hấp tăng dần, nên bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 7/6.

Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, suy tim tăng huyết áp, Parkinson. Bệnh nhân được can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu và điều trị hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện.

Do tình trạng nhiễm trùng tiến tiến triển nhanh trên nền bệnh nhân già yếu, nhiều bệnh lý nền nặng, bệnh nhân đáp ứng điều trị rất kém, bệnh nhân tử vong ngày 13/6/2021.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, Parkinson.

Hà Nội

Ca tử vong thứ 61 là BN4731, 60 tuổi, có địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội.

Tiền sử: U Lympho Non-Hodgkin phát hiện vào tháng 11 năm 2019, đã hóa trị ổn định. Bệnh nhân được chẩn đoán u Lympho tái phát vào tháng 4/2021 và được điều trị hóa trị liệu tại khoa Nội 7 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ngày 19/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 dương tính và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị can thiệp sớm bằng thuốc chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu, kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên tình trạng tổn thương phổi tiến triển xấu dần, bệnh nhân phải can thiệp đặt ống nội khí quản ngày 31/5.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức: thở máy, truyền dịch, thuốc vận mạch nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, chăm sóc toàn diện. Tình trạng bệnh nhân không đáp ứng điều trị, tổn thương phổi không cải thiện, kết quả cấy dịch phế quản ra nấm Aspergillus. Bệnh nhân tử vong ngày 13/6/2021.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn trên bệnh nhân u Lympho Non-Hodgkin.

Trưa nay 14/6, cả nước có 100 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 14/6 có 100 ca mắc COVID-19 mới (BN10631-10730) ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (69), TP. Hồ Chí Minh (26), Hà Nội (4), Hà Tĩnh (1); trong đó 94 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Có 22 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tính đến 12h ngày 14/6: Việt Nam có tổng cộng 9.093 ca ghi nhận trong nước và 1.637 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.523 ca.

Bắc Giang

BN10632-BN10671, BN10673-BN10689, BN10691-BN10692, BN10694-BN10703 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thành phố Hồ Chí Minh

BN10705-BN10730 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 10 ca là các trường hợp F1, 9 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh

BN10631 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN10191, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phố Hà Nội

BN10672, BN10690, BN10693, BN10704 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 2 ca liên quan đến chợ Cửa hàng mới, 1 ca là F1 của BN5410, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.101.444 mẫu cho 4.652.125 lượt người. 518 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.

Cả nước hiện có 59 ca tử vong. Đã điều trị khỏi cho 3.998 ca.

Hà Nội: Thêm 3 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2

Sáng nay, ngày 14/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) đã phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca là F1 của các bệnh nhân tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh và 1 ca sống ở quận Long Biên.

Bệnh nhân (BN) N.T.V.A, nữ, 43 tuổi, sống ở thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân là con đẻ và là F1 của BN10253 (BN10253 hàng ngày đi bán rau tại chợ Cửa hàng mới – có đứng bán hàng tại khu vực gần BN9139 và BN9849).

Ngày 12/6, sau khi BN10253 có xét nghiệm dương tính khi về ở tại nhà con trai ở Phú Thọ (đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính) thì bệnh nhân cùng người nhà được TTYT huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

BN N.T.A., nam, 13 tuổi, con của BN N.T.V.A, là F1 và là cháu ngoại của BN10253. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần BN10253 khi bệnh nhân này ở tại Đông Anh. Ngày 12/6, bệnh nhân được TTYT huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân L.V.C., nam, 54 tuổi, sống ở Ngọc Lâm, Long Biên. Bệnh nhân là bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong khoảng 3 tháng nay làm việc và ở tại Bệnh viện không về nhà.

Ngày 3/6, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ho, đau rát họng, tự uống thuốc không đỡ đến 8/6 thì xin nghỉ làm về nhà. Ngày 12/6, bệnh nhân đi làm lại và được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám lại do triệu chứng không đỡ, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện.

Với việc ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới huyện Đông Anh đã ghi nhận 18 trường hợp dương tính từ ngày 7/6 đến nay (17 trường hợp tại huyện Đông Anh và 1 trường hợp tại huyện Sóc Sơn).

Trên địa bàn thành phố tính từ ngày 29/4 đến nay đã ghi nhận 252 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thuộc 13 chùm ca bệnh. Trong đó có 2 chùm ca bệnh mới xuất hiện là chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh (7/6) ghi nhận 18 bệnh nhân, Ngọc Lâm, Long Biên (14/6) ghi nhận 1 bệnh nhân.

Sáng 14/6: Thêm 92 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM có tới 30 ca

Tính từ 18h ngày 13/6 đến 6h ngày 14/6, cả nước có 92 ca mắc mới gồm 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 91 ca ghi nhận trong nước. trong đó 73 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

91 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bắc Giang (23), Tiền Giang (14), Hà Tĩnh (10), Bắc Ninh (9), Bình Dương (4), Bắc Kạn (1).

Tính đến 6h ngày 14/6: Việt Nam có tổng cộng 8.993 ca ghi nhận trong nước và 1.637 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.423 ca.

Có 22 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.101.444 mẫu cho 4.652.125 lượt người.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh

BN10539 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngày 11/6, từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thành phố Hồ Chí Minh

BN10583, BN10588-BN10616 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 29 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN10540-BN10547, BN10549 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 5 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 4 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 12-13/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh

BN10548, BN10550-BN10557, BN10566 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: 9 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Bắc Kạn

BN10558 ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

BN10559-BN10565, BN10567-BN10582 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

BN10584-BN10587 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 2 ca là các trường hợp F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12-13/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang

BN10617-BN10630 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 196.129, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 2.143

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 35.425

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 158.561

Thông tin tiêm chủng:

Có thêm 43.222 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 13/6.

Tính đến 16 giờ ngày 13/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1, 2 và 3 tại các tỉnh/TP với 1.498.323 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 55.265 người.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát hiện đội trưởng đội vệ sĩ làm việc ở Bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là nam, 54 tuổi, sống ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội, làm đội trưởng đội vệ sĩ ở Bệnh viện.

Theo khai báo y tế, 14 ngày gần đây không đi đâu ra khỏi Hà Nội, chỉ từ nhà đến Bệnh viện và từ Bệnh viện về nhà, không tiếp xúc với ai. Ngày 3/6, bệnh nhân bị sốt nhưng không đi khám, vẫn đi làm bình thường. Đến ngày 7/6, bệnh nhân cảm thấy mệt nên xin nghỉ. Ngày 9/6, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để khám (theo thẻ bảo hiểm), khám huyết áp theo khu phân luồng.

Sau đó, bệnh nhân có dấu hiệu ho, mệt nên hôm 12/6 đã đi khám lại tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang và được lấy mẫu xét nghiệm. 11h30 ngày 13/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 do Bệnh viện thực hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiêm vaccine rồi vẫn bị nhiễm Covid-19

Hôm 13/6, TP.HCM ghi nhận 52 ca được phát hiện tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19.

Được biết đây là vaccine AstraZeneca, hai mũi tiêm được thực hiện hồi tháng 3 và tháng 4/2021.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 22 quận huyện tại TP.HCM đều đã ghi nhận có ca bệnh COVID-19.