Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 1/6: Tối nay, cả nước có 90 ca nhiễm mới, thêm 1 ca tử vong

Việt Nam có ca thứ 48 tử vong vì COVID-19 là một cụ ông 76 tuổi

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ca tử vong số 48 là bệnh nhân 3354, nam, 76 tuổi, sống tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Bệnh nhân có tiếp xúc với F0, được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng.

Ngày 7/5, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh với chẩn đoán viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, được điều trị tại khoa cấp cứu, quá trình điều trị bệnh nhân sốt liên tục, tức ngực khó thở, suy hô hấp tăng dần.

Ngày 23/5 bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp nặng, tụt huyết áp, được chỉ định đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì vận mạch.

Bệnh nhân có tình trạng chảy máu phổi, nhiễm nấm huyết, được điều trị tích cực bằng truyền chế phẩm máu nhiều lần, thở máy, ECMO, lọc máu liên tục, kháng sinh, kháng nấm theo kháng sinh đồ. Tình trạng bệnh nhân xấu dần mặc dù tình trạng chảy máu phổi giảm.

Bệnh nhân đã được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế hội chẩn ngày 28/5 kết luận tình trạng bệnh lý nặng trên bệnh nhân cao tuổi, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 31/5, bệnh nhân vẫn có tình trạng chảy máu phổi tiếp diễn, suy đa tạng tăng, vô niệu, toan chuyển hóa ngày càng nặng.

Bệnh nhân tử vong tối 31/5 với chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy đa tạng, sốc mất máu.

---

Tối nay 1/6: Cả nước có 90 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang tiếp tục đứng đầu với 47 ca

Theo Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 1/6, cả nước có 90 ca mắc mới (BN7483-7572):

- 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

- 89 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (47), Bắc Ninh (10), TP. Hồ Chí Minh (19), Lạng Sơn (4), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Long An (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

Trong ngày 1/6, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới, trong đó 1 ca cách ly ngay khi nhập cảnh tại An Giang và 250 ca ghi nhận trong nước gồm Bắc Giang (124), TP. Hồ Chí Minh (70), Bắc Ninh (34), Lạng Sơn (12), Long An (3), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

⁃ Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.374.503 mẫu cho 2.703.103 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

BN7506 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

89 ca ghi nhận trong nước:

BN7483-BN7486, BN7490, BN7492-BN7505, BN7507-BN7512, BN7515, BN7517, BN7519-BN7525, BN7530, BN7533, BN7535, BN7540-BN7542, BN7544, BN7546, BN7548, BN7550-BN7551, BN7571-BN7572 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN7487-BN7488 ghi nhận tại tỉnh Long An: là F1 của BN7445, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN7489, BN7491 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: là các F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN7513-BN7514, BN7516, BN7518 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 3 ca F1, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN7527 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: là F1 của BN7302, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 31/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN7539 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là F1 của BN7176, BN7177, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 31/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN7543, BN7549 ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN7547 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN7526, BN7528-BN7529, BN7531-BN7532, BN7534, BN7536-BN7538, BN7545 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan Thuận Thành, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu). Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN7552-BN7570 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: liên quan đến ổ dịch Hội truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 161

+ Lần 2: 91

+ Lần 3: 79

- Số ca tử vong: 47 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.043 ca.

Tính đến 18h ngày 01/6: Việt Nam có 6.065 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.495 ca. - Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. - Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

---

Bệnh viện quận Tân Phú vừa gỡ phong toả đã có 2 ca nghi nhiễm

BV quận Tân Phú (TP.HCM) phong toả ngày 28/5, sau khi phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19 đến khám. Các bệnh nhân này đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

BV này được gỡ phong toả và hoạt động trở lại ngày 31/5, tiến hành lấy mẫu tầm soát toàn thể nhân viên y tế của BV, qua đó phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang làm việc tại đây.

Đọc toàn bộ bài viết: Bệnh viện quận Tân Phú vừa gỡ phong toả đã có 2 ca nghi nhiễm

---

Nam sinh Long An nhiễm COVID-19 không tử vong, suy hô hấp nặng

Tin bệnh nhân nam sinh 22 tuổi ở Long An nhiễm COVID-19 tử vong gây hoang mang dư luận, CDC TP.HCM cho hay BN này suy hô hấp nặng, đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Đọc toàn bộ bài viết: Nam sinh Long An nhiễm COVID-19 không tử vong, suy hô hấp nặng

Trưa 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết bệnh nhân 7445 (BN 7445) là nam sinh 22 tuổi bị suy hô hấp, đang điều trị thở máy, chạy ECMO tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Trước đó, thông tin bệnh nhân này đã tử vong gây hoang mang dư luận.

Kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận nam sinh này đi thực tập tại một công ty ở TP.HCM, khi trở về nhà vào ngày 27/5 thì bị sốt, ho nên đi khám ở BV Đa khoa Bến Lức. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa Long An lấy mẫu xét nghiệm.

---

Bắc Giang: Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng bị tổn thương phổi rất nhanh

Mỗi đợt dịch COVID-19 lại có một đặc thù khác nhau. Đặc thù của đợt dịch COVID-19 tại Bắc Giang là bệnh nhân bị tổn thương phổi rất nhanh so với những đợt dịch trước.

BS. Linh tâm sự: “Hồi ở Đà Nẵng, bệnh nhân nặng chủ yếu đều lớn tuổi và có nhiều bệnh nền, còn những ca bệnh của Bắc Giang khiến chúng tôi căng thẳng hơn vì bệnh nhân nặng tăng nhanh và các bệnh nhân còn trẻ quá”.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây: Bắc Giang: Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng bị tổn thương phổi rất nhanh

---

Trưa nay 1/6: Thêm 50 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang có tới 32 ca liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 1/6, cả nước có 50 ca mắc COVID-19 mới (BN7433-7482):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 50 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (32), Bắc Ninh (9), Lạng Sơn (8), Long An (1).

Tính đến 12h ngày 01/6:

- Việt Nam có tổng cộng 5.976 ca ghi nhận trong nước và 1.506 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.406 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

BN7434-BN7441 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 4 ca F1, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 31/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN7445 ghi nhận tại tỉnh Long An: nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Đước, Long An; đang được điểu tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 31/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh.

BN7433, BN7442-BN7444, BN7446-BN7458, BN7466-BN7474, BN7477-BN7482 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN7459-BN7465, BN7475-BN7476 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca F1, 2 ca sàng lọc ho sốt, 3 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 2 liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 161

+ Lần 2: 91

+ Lần 3: 79

- Số ca tử vong: 47 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.043 ca.

---

Đã phát hiện 200 ca dương tính trong chùm siêu lây nhiễm Hội thánh

CDC TP.HCM và Sở Y tế vừa cho hay, đã phát hiện 200 ca dương tính trong “ổ dịch” siêu lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, trong đó 40 người là hội viên, còn lại là các F1, F2.

Đọc thông tin chi tiết tại đây : Đã phát hiện 200 ca dương tính trong chùm siêu lây nhiễm Hội thánh

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng 1/6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, TP.HCM phát hiện 200 ca dương tính liên quan đến "ổ dịch" siêu lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Tổng số bệnh nhân phát hiện tại TP.HCM trong đợt lây nhiễm này là 208 ca.

"Tổng số hơn 3.000 F1, nhiều người trong số này đã chuyển thành F0. Tổng số F2 hơn 15.000 người, một số F2 cũng đã chuyển thành F0. Đã phát hiện 20/22 địa phương tại TP.HCM có bệnh nhân. Nhiều nhất là quận Gò Vấp 52 bệnh nhân, quận Tân Phú 22 bệnh nhân, còn lại rải rác tại các quận" - Ông Bỉnh cho hay.

"TP.HCM đã khoanh vùng cách ly rất nhiều công ty, địa điểm. Nhiều công ty có 4-5 bệnh nhân, 3 công ty nằm rải rác tại các khu công nghiệp, một trường mầm non tại Tân Phú có gia đình có tới 5 bệnh nhân" - Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cung cấp.

---

Cập nhật sáng nay 01/6: Cả nước có 111 ca mắc COVID-19 mới, TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 51 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h ngày 31/5 đến 6h ngày 1/6, cả nước có 111 ca mắc mới (BN7322-7432):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 111 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (51), Bắc Giang (45), Bắc Ninh (15).

Tính đến 6h ngày 01/6: Việt Nam có 5.926 ca trong nước và 1.506 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.356 ca.

- Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

BN7322-BN7324, BN7326-BN7331, BN7333-BN7335, BN7338-BN7340 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN7325, BN7332, BN7336-BN7337, BN7341-BN7381 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN7382-BN7432 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: là các trường hợp liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị: 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là: BN2746-BN2655-BN2853-BN2796-BN2809-BN2767-BN2795-BN2766-BN2572-BN1976-BN2392-BN1982-BN2385

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 161 ca; Lần 2: 91 ca; Lần 3: 79 ca.

- Số ca tử vong: 47 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.043 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 145.014, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 3.113

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 28.283

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 113.618

Có thêm 16.317 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 31/5/2021

Tổng cộng đã có 1.102.099 liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm trên cả nước.

Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 30.602 người.

16.317 người được tiêm tại 04 tỉnh/TP trong ngày 31/5/2021 gồm Bắc Giang 13.158 người, Bắc Ninh 2.809 người, Các Viện, BV, Trường ĐH 320 người.

---

80 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Trong ngày 31/5, tỉnh Bắc Giang cho xuất viện 36 trường hợp, trong đó Bệnh viện Dã chiến số 1 (27), Bệnh viện Phục hồi chức năng (9). Các trường hợp này đều là công nhân của Khu công nghiệp Việt Yên. Tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp đón công dân của địa phương về cách ly tại nơi cư trú theo quy định.

- 9 bệnh nhân cai thở máy thành công tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương: BN3385, BN3186, BN3096, BN3142, BN3157, BN4232, BN3030, BN3263, BN3595.