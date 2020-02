Cập nhật số liệu tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đến 8h sáng 13/2/2020: số ca tử vong tăng đột biến!

Tỉnh Hồ Bắc, khu vực trung tâm dịch bệnh, số người bệnh vẫn tăng nhanh. Tính đến 24h đêm 12/2, tỉnh này đã xác nhận có thêm 14.840 ca bệnh mới (Trong đó Vũ Hán 13.436, Hiếu Cảm 123, Hoàng Cương 264, Ngạc Châu 204, Tùy Châu 34, Hoàng Thạch 37, Thập Yển 26, Tương Dương 13, Nghi Xương 26, Kinh Châu 321, Kinh Môn 231 , Hàm Ninh 9, Tùy Châu 31, Ân Thi 26, Tiên Đào 20, Thiên Môn 69, Tiềm Giang 4).

Cả tỉnh có thêm 242 ca tử vong trong 24 giờ qua, (trong đó Vũ Hán 216, Hoàng Thạch 3, Tương Dương 1, Nghi Xương 3, Kinh Châu 2, Hiếu Cảm 4, Hoàng Cương 4, Tùy Châu 2, Tiên Đào 3, Ân Thi 1, Hàm Ninh 1); có thêm 821 người được xuất viện.

Tiếp nhận bệnh nhân vào bệnh viện Lôi Thần Sơn điều trị (Ảnh: Tân Hoa xã)



Tính đến 24h đêm 12/2, cả tỉnh đã có tổng số 48.206 ca mắc bệnh (Vũ Hán 32.994); đã chữa khỏi xuất viện 3.441 người; tổng cộng đã chết 1.310 người (riêng Vũ Hán 1.036). Hiện đang còn 33.693 điều trị tập trung tại các bệnh viện; trong đó 5.647 ca nặng, 1.437 người nguy cấp. Phát hiện 9.028 người nghi nhiễm bệnh, trong ngày loại bỏ 3.317 người khỏi diện nghi nhiễm, tập trung cách ly 6.126 người, phát hiện 158.377 người tiếp xúc gần với những người bị bệnh, theo dõi y tế đối với 77.308 người.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin nồng độ khí SO2 quá cao ở Vũ Hán do thiêu xác

Sự bùng phát của nCoV ở Vũ Hán, Hồ Bắc, đã làm chết nhiều người. Một số cơ quan truyền thông nước ngoài gần đây đã đưa tin do hỏa thiêu một số lượng lớn thi thể bệnh nhân đã dẫn đến việc nồng độ khí sulfur dioxide (SO2) ở Vũ Hán tăng cao, vượt quá mức tiêu chuẩn. Tổng trạm giám sát môi trường quốc gia Trung Quốc ngày 12/2 đã cho rằng các số liệu mà các cơ quan truyền thông nước ngoài đưa ra chênh lệch 200 lần so với dữ liệu giám sát thực tế.

Dữ liệu của trang web khí tượng Windy cho thấy nồng độ khí SO2 ở Vũ Hán tăng cao (Ảnh: Đông Phương)



Theo trang tin Đông Phương, một số báo chí nước ngoài đã đưa tin, dữ liệu từ trang web khí tượng Windy của Cộng hòa Séc cho thấy nồng độ sulfur dioxide trên một mét khối ở Vũ Hán vượt quá 80 microgram. Vào lúc 19h00 ngày thứ Bảy (8/2) đã xuất hiện mức hơn 1.700 microgram trên mét khối, bị nghi ngờ là do hỏa táng một số lượng lớn người bị chết do bệnh COVID-19.

Người phụ trách Tổng trạm giám sát môi trường quốc gia Trung Quốc nói, sau khi so sánh và xác minh, dữ liệu nồng độ sulfur dioxide do trang web Windy công bố là không đúng sự thật. Ngoài Vũ Hán, nồng độ sulfur dioxide trên mặt đất ở những nơi khác do trang web Windy công bố cũng có độ lệch khá lớn so với nồng độ thực tế.