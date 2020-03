Cập nhật nhanh tình hình lúc 19h00 ngày 23/3: gần 15.000 ca tử vong, Malaysia chịu hậu quả của cuộc cầu nguyện tập thế!

Malaysia ngày 23/3 có thêm 212 ca nhiễm COVID-19 mới

Malaysia đã bổ sung thêm 212 ca COVID-19 mới trong ngày 23/3, đưa tổng số lên 1.518 trường hợp, đứng thứ 4 châu Á sau Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc. Đồng thời, trong ngày 23 đã có thêm 4 ca tử vong khiến tổng số người chết đã là 14. Trong số các trường hợp mới được xác nhận, có 123 người liên quan đến hoạt động tôn giáo ở thánh đường Sri Petaling Kuala Lumpur hồi đầu tháng 3. Hiện đã có 159 người đã được chữa khỏi và 57 người hiện đang nguy cấp.

Malaysia hiện đang đứng đầu các nước Đông Nam Á về số người bị nhiễm bệnh. Lần lượt xếp phía sau là Thái Lan với 721 ca bệnh, 1 người tử vong; Indonesia 579 người bị bệnh, 49 người tử vong; Philippines 462 người bị bệnh, 33 tử vong; Singapore 455 người bị bệnh, 2 tử vong; Việt Nam 121 người bị bệnh; Brunei 91 người bị bệnh; Campuchia 86 người bị bệnh; Timor Leste 1 người bị bệnh. Hai quốc gia Lào và Myanmar hiện chưa có trường hợp bị bệnh nào được ghi nhận.

Số lính Mỹ bị nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh (Ảnh: AP).



Sau 2 ngày, số lượng người nhiễm COVID-19 trong quân đội Mỹ tăng gấp đôi

Theo CNN, vào tối ngày 22/3 giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, 111 binh sĩ Mỹ đã được xác nhận nhiễm virus Corona mới. Vào ngày 20/3, mới có 67 người bị bệnh, chỉ trong 2 ngày, số lượng bệnh nhân COVID-19 trong quân đội Mỹ đã tăng gần gấp đôi.

Ngoài ra, theo CNN, tổng cộng đã có 32 nhân viên dân sự và 31 nhà thầu quân sự đã bị nhiễm bệnh, trong khi ngày 20/3, các số liệu lần lượt là 15 và 16.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thông báo về cái chết của một nhà thầu có trụ sở tại Crystal City, Virginia và làm việc cho Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Bộ Quốc phòng. Ông đã được điều trị tại một bệnh viện địa phương sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19 và qua đời vào ngày 21/3.

Mặc dù số lượng bệnh nhân mắc bệnh đang gia tăng, quân đội Hoa Kỳ vẫn được huy động tham gia vào chống dịch. Tổng thống Trump ngày 22/3 tuyên bố ông đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh như New York, California và Washington. Các thống đốc bang sẽ giữ quyền chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia, nhưng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang sẽ đảm bảo mọi chi phí.

Tính đến 21h10 tối EST (giờ miền Đông) ngày 22/3, theo dữ liệu từ Trung tâm dịch tễ học của Đại học Johns Hopkins, số lượng người nhiễm COVID-19 ở Mỹ là 33.276, chỉ đứng sau Trung Quốc và Italy; theo số liệu của trang Coronavirus thì tính đến 18h30 giờ Hà Nội ngày 23/3, số người bị bệnh ở Mỹ đã là 35.070 với 458 người tử vong.

Du thuyền Ruby Princess có nguy cơ gây bùng phát dịch ở Australia (Ảnh: Wiki).



Lại xuất hiện một nguồn gây lây nhiễm dịch giống tàu Diamond Princess ở Australia?

Theo trang web chính thức của Cơ quan Y tế bang New South Wales, Australia ngày 23/3, có 48 người đã cho kết quả dương tính với coronavirus trên con tàu du lịch Ruby Princess cập cảng Sydney ngày 19/3, trong khi gần 2.700 hành khách đã lên bờ ngày hôm đó.

Trang mạng News.com.au ngày 23/3 đưa tin vào hôm 19/3, tàu Ruby Princess vốn được Cục Y tế bang New South Wales xác định là có nguy cơ thấp đã xuất hiện một ổ dịch. Một thành viên thủy thủ đoàn và 3 hành khách trên tàu đã bị nhiễm virus Corona mới. Nhưng ngày hôm trước, tất cả hành khách đã được phép rời tàu, chỉ còn lại hơn 1.100 thuyền viên.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ngày 22/3, Cơ quan Y tế bang đã xác nhận rằng số người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mới đã tăng từ 4 lên 18.

Theo dữ liệu từ trang web chính thức của Cục Y tế New South Wales, trên tàu có 48 người được xác nhận nhiễm bệnh. Trong đó, 27 người hiện còn ở bang này và 21 người đã đi qua các bang khác. Ngoài ra, tính đến 20h00 giờ địa phương ngày 22/3, tổng cộng 669 người đã được chẩn đoán bị COVID-19 ở New South Wales.

Đáng chú ý là ông Kerry Chant, Giám đốc Y tế của bang New South Wales, hôm 20/3 đã biện hộ việc cho phép hành khách rời tàu, nói: “Qua xem xét con tàu qua lại giữa Sydney và New Zealand, nó được coi là có mức rủi ro thấp”.

Vào Chủ nhật 22/3, Thống đốc bang Tây Úc Mark McGowan đã chỉ trích mạnh mẽ việc xử lý hành khách trên tàu này của bang New South Wales, nói rằng việc này có thể đã khiến dịch bệnh bùng phát.

Đại lộ trước "India Gate" ở thủ đô New Delhi bị phong tỏa từ ngày 22/3 (Ảnh: AP).



Ấn Độ phong tỏa thủ đô New Delhi từ 22/3

Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ New Delhi kể từ 6 giờ sáng giờ địa phương ngày 23/3 đến hết ngày 31/3. Sau sự gia tăng đột biến số ca nhiễm bệnh trong hai ngày vừa qua, Ấn Độ đang cố gắng kiềm chế sự lây lan của loại virus Corona mới gây chết người. Tính đến ngày 23/3 Ấn Độ xác nhận đã có 396 trường hợp bị COVID-19 trong cả nước với 7 ca tử vong.

Các quan chức New Delhi ngày 22 tháng 3 cho biết, tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ New Delhi sẽ bị đóng cửa, các cửa khẩu biên giới với các tiểu bang khác sẽ bị đóng cửa. Tất các cửa hàng trong thành phố sẽ bị đóng cửa, chỉ cho phép các cửa hàng sữa, tạp hóa, dược phẩm và xăng dầu; các nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ được đưa vào New Delhi không trong phạm vi hạn chế. Hệ thống metro cũng sẽ ngừng hoạt động từ ngày 22/3 cho đến cuối tháng; các ô tô riêng, xe ba bánh điện và hầu hết các xe buýt phải ngừng hoạt động trong thành phố. Chỉ 25% công suất của xe buýt thành phố được giữ lại để đảm bảo sự đi lại cơ bản. Cảnh sát New Delhi cũng sẽ áp đặt lệnh cấm đối với toàn bộ thành phố, cấm các cuộc tụ tập từ 4 người trở lên.

Lệnh giới nghiêm một ngày đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố hôm 20/3 nhằm mục đích chuẩn bị tâm lý cho mọi người về các biện pháp lâu dài và nghiêm ngặt hơn sẽ được các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng. Cơ quan y tế Ấn Độ nhấn mạnh nước này vẫn đang ở trong giai đoạn thứ hai của dịch bệnh, tất cả các trường hợp bị bệnh đều là du khách nhập cảnh hoặc do người từ nước ngoài trở về lây truyền cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Thủ tướng Modi cũng thông báo, từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối ngày 22/3, tất cả mọi người trên khắp Ấn Độ cần được cách ly tại nhà trong thời gian này. Đồng thời, ông cũng kêu gọi vào lúc 17 giờ cùng ngày, tất cả mọi người Ấn Độ đều vỗ tay trong 5 phút để cổ vũ các nhân viên y tế và các nhân viên công tác khác ở tuyến đầu chống dịch.

Các chuyên gia lo ngại Ấn Độ có thể đánh giá thấp tỷ lệ nhiễm bệnh do họ hạn chế xét nghiệm virus. Tính đến 23/2, quốc gia lớn thứ hai thế giới mới chỉ xét nghiệm chưa tới 20.000 người. Hàn Quốc, nơi xét nghiệm 15.000 ca/ngày, được coi là một quốc gia đã kiểm soát thành công dịch bệnh.

Một phần của "bệnh viện ca-bin" 5.500 giường lớn nhất châu Âu đang được xây dựng ở ngoại ô Madrid (Ảnh: Reuters).



Tây Ban Nha xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất châu Âu

Theo CNS, tính đến 18h ngày 23/3, Tây Ban Nha đã có 33.089 người bị nhiễm COVID-19, 2.182 người đã tử vong. Ngày 21/3 chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định cải tạo Trung tâm triển lãm ở ngoại ô Madrid thành bệnh viện tạm kiểu “bệnh viện ca-bin”. Cho đến nay tại đây đã được bố trí 1.300 giường bệnh. Tính đến ngày 22/3, nơi này đã đón hơn 300 người bệnh nhập viện. Dự kiến sau khi hoàn thành việc cải tạo, bệnh viện này sẽ có 5.500 giường, trong đó có 500 giường chăm sóc bệnh nhân nặng.

Ngày 22/3, Thủ tướng Pedro Sanchez đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp được ban bố hôm 14/3 thêm 15 ngày lên thành 1 tháng. Do số bệnh nhân quá nhiều, tại Madrid đã tiến hành trưng dụng các khách sạn để làm bệnh viện. Hiện đã có 40 khách sạn được trưng dụng, có thể cung cấp 9 ngàn giường bệnh. Ngoài ra, để ứng phó với tình trạng thiếu hụt giường bệnh, quốc gia Tây Ban Nha đã được huy động lập ra các bệnh viện dã chiến lều bạt tại các bãi đỗ xe ngầm dưới các cao ốc ở Valencia và một số nơi khác.

Tổng hợp số liệu tình hình dịch bệnh các nước trên thế giới tính đến 19 giờ ngày 23/3: