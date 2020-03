Cập nhật nhanh tình hình lúc 11h30 ngày 26/3: 201 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có dịch; số người chết đã tới 21.200!

Dịch bệnh COVID-19 càn quét các nước châu Âu

Dịch bệnh COVID-19 đang càn quét toàn cầu. Châu Âu đã thay thế Trung Quốc trở thành tâm điểm của đại dịch. Số ca mắc được xác nhận ở nhiều quốc gia đã vượt quá 10.000. Trong số đó, số người tử vong của Italy và Tây Ban Nha cũng đã vượt xa Trung Quốc.

Ngày 25/3 theo giờ địa phương, Bộ Y tế và An sinh xã hội Vương quốc Anh đã công bố dữ liệu mới nhất. Trong 24 giờ qua, có thêm 1.452 ca mắc mới đưa tổng số số bệnh nhân lên tới 9.529. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 43 ca tử vong ở Vương quốc Anh, gồm 28 ở England, 6 ở Scotland, 5 ở Wales và 4 ở Bắc Ireland. Tổng số tử vong hiện là 465.

Tổng cục trưởng Y tế Pháp Jerome Salomon ngày 25/3 theo giờ địa phương nói, tổng số ca mắc COVID-19 ở Pháp đã tăng lên 25.233 với 1.331 ca tử vong.

Ông Salomon cho biết trong một cuộc họp báo, trong 24 giờ qua, 2.933 ca mới đã được ghi nhận tại Pháp với thêm 230 người tử vong. Hiện tại có 11.539 người đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 2.827 người được chăm sóc đặc biệt. Trong số tất cả các trường hợp tử vong, 86% là người trên 70 tuổi.

Theo dữ liệu được công bố bởi cơ quan y tế của các bang ở Đức vào lúc 15h00 ngày 25/3 giờ địa phương, tổng cộng 35.371 ca mắc COVID-19 được ghi nhận và 172 trường hợp tử vong.

Người đứng đầu Cục Bảo vệ Dân sự và Ủy viên của Ủy ban Khẩn cấp về virus Corona mới của Italy, ông Bruno Borelli nói, tính đến 18h00 ngày 25/3, số ca bệnh được ghi nhận ở Italy đã tăng lên 74.386, với 7.303 người tử vong và 9.362 người được chữa khỏi.

Dịch bệnh khiến số người thất nghiệp gia tăng. Người dân Đức xếp hàng nhận trợ cấp thất nghiệp. (Ảnh: AP)



Thống kê từ khoa này cho thấy, số ca tử vong tăng 683 so với ngày hôm trước, có thêm 5.210 ca mới mắc được ghi nhận và 1.031 người chữa khỏi tăng so với ngày hôm trước.

Trong số các bệnh nhân được ghi nhận hiện tại, 30.920 người bị bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng được cách ly tại nhà, 23.112 người được điều trị chung tại bệnh viện và 3.389 người được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo số liệu do Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố ngày 25/3, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 7.937 trường hợp bị bệnh và 738 ca tử vong mới so với ngày hôm trước. Tổng cộng đã có 47.610 ca được ghi nhận, trong đó có 3.434 trường hợp tử vong và 5.367 được chữa khỏi và xuất viện.

Tây Ban Nha trở thành quốc gia châu Âu thứ hai có số người chết vượt qua Trung Quốc, trước đó số tử vong ở Italy cũng đã vượt Trung Quốc. Hiện tại có 7.403 người chết ở Italy và 3.285 ở Trung Quốc.

Đồng thời, theo tin báo El Páis ngày 25/3 của Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo đã được xác nhận dương tính với virus Corona mới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Xã hội Tây Ban Nha phu nhân của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng được xác nhận đã nhiễm COVID-19.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo đã được xác nhận bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP).



Mặc dù số lượng người bị nhiễm COVID-19 ở Ireland, Ba Lan, Romania, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Litva và Albania chỉ vượt quá hoặc chưa đạt tới 1.000, nhưng có một số dấu hiệu rất đáng lo ngại. Ví dụ, Luxembourg, với 1.333 trường hợp được ghi nhận vào ngày 25/3, nhưng dân số chỉ có 600.000 người; thủ đô Stockholm của Thụy Điển, đã chết 18 người trong 24 giờ qua...

Ngoài ra, vấn đề an toàn của nhân viên y tế tuyến đầu rất đáng lo ngại. Liên đoàn bác sĩ gia đình Italy ngày 25 cho biết 30 thày thuốc đã chết vì nhiễm virus. Dữ liệu mới nhất từ Viện Y tế cấp cao Italy cho thấy tính đến ngày 24/3, ít nhất 5.760 nhân viên y tế nước này đã bị nhiễm virus Corona mới. Tại Bồ Đào Nha, gần 200 nhân viên y tế bị nhiễm virus và hệ thống chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với những thách thức lớn.

Mặc dù các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát được tăng cường, nhưng sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh châu Âu xem ra vẫn còn lâu mới có thể ngăn chặn. Chủ tịch Hiệp hội Virus học Romania Alexandru Rafira ngày 25/3 nói, trong hai đến ba tuần tới, nước này sẽ có hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Hiệp hội Gây mê và Chăm sóc Chuyên sâu của Đức ngày 25/3 dự đoán sẽ có một số lượng lớn bệnh nhân nguy kịch trong 8 đến 10 ngày tới, nhưng rất khó để xác định khi nào đỉnh dịch sẽ đến.

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc 1.000. (Ảnh: ABC News)

Số tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc ngàn người

Theo thống kê do Đại học Johns Hopkins công bố vào lúc 22h30 giờ miền Đông ngày 25/3, (9h30 ngày 26/3, giờ Hà Nội), số người tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã là 1.031.

Số liệu cho thấy hiện có 68.572 trường hợp bị bệnh đã được ghi nhận tại Mỹ, trong đó 33.006 tại tiểu bang New York.

Tiểu bang có số người chết nhiều nhất là New York, với 366 người, trong đó 280 người ở thành phố New York. Ngoài ra, 133 người chết ở bang Washington, 65 ở California và 62 ở New Jersey.

Trung Quốc hôm qua có thêm 67 ca bệnh mới, tất cả đều ngoại nhập

Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc, tính đến 24h00 ngày 25/3, Trung Quốc đã có thêm 67 ca nhiễm bệnh mới, tất cả đều ngoại nhập; chết thêm 6 người, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc. Hiện Trung Quốc ghi nhận 81.285 ca nhiễm bệnh, đang điều trị 3.947 người, tử vong 3.287, đã khỏi 74.051 người.

Tổng hợp số liệu tình hình dịch bệnh trên thế giới đến 11h30 ngày 26: