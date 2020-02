Cập nhật diễn biến dịch bệnh COVID-19: Số người chết bất ngờ tăng mạnh

Theo đó, tính đến 7h00 sáng 13/2, số trường hợp tử vong do bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây nên (tên chính thức là COVID-19) trên thế giới hiện nay là 1.359 người, số người nhiễm là 59.617 người và số người phục hồi là 5.843. Như vậy số ca tử vong tăng khá nhiều so thời điểm tối ngày 12/2.

Hiện số ca tử vong bên ngoài đại lục vẫn ở mức 2 ca, 1 ở Philippines vào ngày 2/2 và một ở đặc khu Hong Kong vào ngày 4/2.

Chính quyền Anh đã xác nhận thêm 1 trường hợp nhiễm mới ở nước này – 1 công dân Trung Quốc – nâng tổng số người nhiễm virus corona lên 9 người – một tuyên bố của Ủy ban Y tế Anh cho hay.

“Một bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm virus corona ở Anh, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus ở Anh lên 9 người” – người đứng đầu ủy ban y tế Anh, Tiến sĩ Chris Whitty nói trong tuyên bố, thêm rằng công dân Trung Quốc bị nhiễm đã được chuyển tới bệnh viện ở thủ đô London để cách ly và điều trị.

Chính quyền Hong Kong cũng thông báo có thêm 1 trường hợp nhiễm bệnh và 1 trường hợp đã khỏi bệnh.

Trong khi đó ở Singapore đã có thêm 3 trường hợp nhiễm mới. “Mặc dù phần lớn các bệnh nhân đều sẽ hồi phục, nhưng một số lại có tình trạng trở nên tồi tệ hơn và một số lượng nhỏ không qua khỏi” – Bộ Y tế nước này cho hay. Được biết trong tổng số 50 ca nhiễm ở Singapore, có 15 trường hợp đã hồi phục, 8 trường hợp đang được điều trị tích cực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện cho rằng vẫn còn quá sớm để dự báo về sự chấm dứt của COVID-19. “Chúng tôi rất muốn dự báo trước về tương lai” – Tiến sỹ Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, nói – “Nhưng chúng ta cần phải cảnh giác hơn”.

Ông cho hay con số ca nhiễm mới virus corona ở Trung Quốc đã tăng chậm lại. “Số trường hợp nhiễm mới ở Trung Quốc đã tăng chậm lại trong suố tuần vừa rồi, nhưng chúng ta vẫn cần cực kỳ cảnh giác. Đợt dịch này có thể vẫn diễn biens theo nhiều hướng khác nhau” – Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một hội thảo tổ chức hôm 12/2.