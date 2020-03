Cập nhật dịch bệnh COVID-19 đến 19h00 ngày 21/3: Thái Lan có thêm 89 ca nhiễm bệnh trong ngày, Singapore có 2 ca tử vong đầu tiên!

Italy hiện đã là quốc gia có số ca tử vong nhiều nhất và tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới do viêm phổi do virus Corona mới (COVID-19). Ở khu vực phía bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, các nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh do thiếu thiết bị phòng hộ đầy đủ, khiến tình hình dịch bệnh càng trở nên tồi tệ.

Hãng CNN dẫn lời các bác sĩ ở vùng Bologna nói, hệ thống y tế địa phương đã sụp đổ. Đối với những bệnh nhân kéo đến xin điều trị được mô tả “đông như ong vỡ tổ”, các bác sĩ chỉ có thể ưu tiên những bệnh nhân trẻ tuổi có cơ hội chữa khỏi bệnh cao hơn và khẩn thiết kêu gọi chính quyền tăng tăng thêm nguồn lực y tế ngay lập tức.

Só người bị nhiễm COVID-19 ở Pháp đã tăng lên hơn 12.600 vào thứ Sáu (20/3), với tổng số 450 người chết. Thành phố Nice ở phía nam đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ tối thứ Sáu, nghiêm cấm công dân tụ tập vào ban đêm. Số lượng bệnh nhân ở Đức đã vượt quá 20.000, các bang Bavaria và Saarland đã tuyên bố thực thi giới nghiêm.

Thị trưởng thành phố Nice, ông Esterosi cho biết, ngoại trừ nhân viên y tế và nhân viên công tác được cấp phép đặc biệt, dân chúng bị cấm đi ra ngoài sau 8 giờ tối, tất cả các cơ sở thương mại phải đóng cửa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Kastana cho biết hiện tại tạm thời chưa có kế hoạch áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, nhưng ủng hộ thực hành lệnh giới nghiêm ở Nice. Các quan chức y tế cảnh báo rằng dịch bệnh trong nước Pháp đang lan rộng và xấu đi, dự kiến sẽ đạt đỉnh trong 5 đến 8 ngày nữa.

Tổng thống Macron đã chỉ trích một số người không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát. Chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn tại các ga tàu và sân bay bắt đầu từ thứ Sáu và huy động 100.000 cảnh sát, hiến binh để kiểm tra người đi bộ và khách du lịch. Do hiện vẫn còn nhiều người ra ngoài ở trung tâm Paris, cảnh sát sẽ tạm thời đóng những con đường mòn ở hai bên bờ sông Seine, Quảng trường Ares và những nơi khác từ 15 giờ chiều cùng ngày.

Cảnh sát Paris tuần tra trên đường phố vắng người qua lại (Ảnh: AFP).



Tại Đức, Bavaria là tiểu bang đầu tiên thi hành luật giới nghiêm cấp một; quy định kể từ thứ Bảy (21/3) đến ngày 3/4, mọi cư dân không được ra ngoài trừ việc đi mua nhu yếu phẩm, điều trị y tế và đi làm. Tất cả các nhà hàng và quán bar trong tiểu bang đều bị đóng cửa và chỉ được phép ship hàng. Một đạo luật tương tự đã được ban hành ở bang Saarland; trong khi tất cả các nhà hàng ở Frankfurt và Hessen đã bị đóng cửa; các cuộc tụ tập hơn 5 người đều bị cấm.

Thái Lan có thêm 89 ca nhiễm COVID-19

Ngày hôm nay, 21/3 tại Thái Lan có thêm 89 trường hợp nhiễm COVID-19 được chẩn đoán mới, thiết lập mức cao kỷ lục trong một ngày và đưa tổng số bệnh nhân tăng lên 411. Bộ Y tế Thái Lan cho biết các trường hợp mới đều liên quan đến những người nhiễm bệnh trước đó, trong đó liên quan đến các trận đấu quyền anh, các địa điểm giải trí và một sự kiện tôn giáo ở Malaysia.

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan tuyên bố, tất cả những người nhập cảnh Thái Lan bắt đầu từ Chủ nhật (22/3) phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe có hiệu lực trong vòng 3 ngày, cho thấy họ không bị nhiễm COVID-19 và thẻ bảo hiểm y tế trị giá 100.000 USD mới được lên máy bay tới Thái. Ngoài ra, chính quyền thành phố Bangkok đã thông báo vào ngày 21/3, từ ngày hôm sau, sẽ đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại, chùa chiền, đền thờ, trung tâm hội chợ, chợ đêm cho đến ngày 12/4; các siêu thị và hiệu thuốc sẽ không bị ảnh hưởng.

Indonesia ban hành tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Jakarta

Trong khi đó, Jakarta, thủ đô của Indonesia, đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ thứ Sáu (20/3). Các quán bar, spa, nhà hát và các địa điểm giải trí khác sẽ đóng cửa từ thứ Hai tới (23/3). Giao thông công cộng sẽ chỉ duy trì các dịch vụ hạn chế và nhân viên các công ty sẽ được khuyến cáo làm việc tại nhà.

Nhiều quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm (Ảnh: Đa Chiều).



Singapore đã có ca tử vong đầu tiên

Bộ Y tế Singapore hôm nay (21/3) công bố đã có những người đầu tiên trong nước chết vì COVID-19. 2 người chết là những bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh lâu năm, một là người Indonesia. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến các nạn nhân, kêu gọi toàn dân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và yêu cầu mọi người nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi khả năng.

Bộ trưởng Y tế Nhan Kim Dũng đã công bố tình hình dịch bệnh trong nước, nói đã có thêm 40 trường hợp mới được xác nhận vào 20/3, đưa tổng số người bệnh lên 385. Gần một nửa trong số đó là các trường hợp nhập cảnh. Phần lớn trong số họ đã đi du lịch Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và các khu vực khác ở Châu Á.

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, ngoài việc thực hiện kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, kiểm dịch và cách ly tại nhà, chính quyền cũng thực hiện các biện pháp cách ly xã hội và ra lệnh hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập từ 250 người trở lên cho đến ngày 30 tháng Sáu. Các hoạt động xã giao do chính phủ tổ chức cho người lớn sẽ tiếp tục đình chỉ cho đến ngày 7 tháng 4.