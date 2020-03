Cập nhật COVID-19 lúc 22 giờ, 30/3: Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số nạn nhân, Việt Nam đã có 203 người bị bệnh!

Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc về số người mắc bệnh và số ca tử vong

Bộ Y tế Tây Ban Nha đã công bố dữ liệu vào ngày 30, tính đến 23h00 giờ địa phương ngày 29, Tây Ban Nha có thêm 6.398 trường hợp mới mắc COVID-19 và 812 ca tử vong mới, đưa tổng số ca bệnh lên tới 85.195, với 7.340 người chết Như thế Tây Ban Nha lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc cả về số người bị bệnh lẫn người chết (85.195 và 7.340 so với 81.470 và 3.304).

Tây Ban Nha cải tạo Trung tâm Triển lãm và hội chợ quốc tế thành bệnh viện tạm thời để tiếp nhận điều trị bệnh nhân (Ảnh: AP).



Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc cảnh báo về khủng hoảng lương thực do COVID-19

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) gần đây đã cảnh báo, do dịch bệnh COVID-19, nếu không nhanh chóng thực hiện các biện pháp, một cuộc khủng hoảng về cung cấp lương thực dự kiến sẽ xảy vào tháng 4 đến tháng 5 năm nay.

“Nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, duy trì chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu và giảm tác động của dịch bệnh lên hệ thống lương thực, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực đã đến gần”.

Trong một tuyên bố, FAO nhắc nhở rằng việc hạn chế các cuộc di chuyển dân số và “các hành vi lạnh nạn cơ bản” có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nông trang. Hầu hết các các cơ sở chế biến lương thực và nông sản cũng sẽ bị gián đoạn.

“Chúng tôi đã nhận thấy những thách thức về hậu cần, bao gồm cả vấn đề vận chuyển lương thực (không thể vận chuyển từ nơi này tới nơi khác), dịch bệnh dẫn đến giảm thức ăn chăn nuôi, các lò giết mổ thiếu nguyên liệu và lao động, giảm khả năng chế biến, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi; tương tự như những gì đã xảy ra ở Trung Quốc”.

Trang web của FAO cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng lương thực sắp tới (Ảnh: Guancha).



Tuyên bố nói, cho đến nay, tác động trên vẫn còn rất nhỏ, nguồn cung lương thực và thị trường vẫn ổn định. Nhưng thịt và các thực phẩm không lưu trữ khác có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá hơn so với lương thực chủ yếu.

Fitch Group cũng đề cập trong báo cáo rằng để đảm bảo an ninh lương thực, một số quốc gia có thể thực hiện hạn chế thương mại hoặc tích trữ quy mô lớn, điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến tình hình leo thang và khiến giá hạt ngũ cốc và dầu ăn.

Trong số các quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn, Việt Nam và Nga đều đã công bố lệnh cấm xuất khẩu hạt ngũ cốc vào tuần trước. Kazakhstan cũng đã đình chỉ xuất khẩu bột mì, kiều mạch, đường, dầu hướng dương và một số loại rau.

Tại thời điểm người tiêu dùng đang phải đối mặt với việc cách ly và tích trữ thực phẩm, các biện pháp này có thể khiến giá lương thực tăng cao và làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng là các quốc gia cần nhập khẩu lương thực nhiều, như các quốc gia Trung Đông, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các quốc gia có đồng tiền mất giá, như Ấn Độ và Indonesia, cũng đứng trước nguy cơ vì hầu hết các sản phẩm lương thực trên thị trường quốc tế được thanh toán bằng đô la Mỹ.

Do đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia có thể thiếu lương thực trầm trọng trong vài tháng tới (Ảnh: Guancha)



Số người chết ở bang New York đã vượt 1.000 phải dựng bệnh viện lều ở Công viên Trung tâm New York

Vào Chủ nhật 29/3 theo giờ địa phương, số người chết vì dịch bệnh ở bang New York, “tâm chấn mới” của dịch bệnh COVID-19 đã vượt quá 1.000, trong đó hai phần ba (776 người) ở thành phố New York.

Hiện tại, tiểu bang New York là ổ dịch nghiêm trọng nhất ở Mỹ với gần 60.000 người nhiễm bệnh. Ở Tây Ban Nha và Italy, phải mất 18 và 21 ngày từ ca tử vong đầu tiên đến khi có ca thứ 1.000, còn bang New York chỉ mất 16 ngày.

Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết ông dự đoán đỉnh dịch bệnh sẽ đến trong hai đến ba tuần tới. Đối mặt với những thách thức giường bệnh không đủ và thiếu máy thở, thành phố New York đang lập ra các bệnh viện dã chiến tạm thời ở nhiều địa điểm như Công viên Trung tâm.

AP đưa tin, ông Cuomo đã thông báo trong một cuộc họp báo vào tối ngày 29 giờ địa phương rằng hơn 1.000 người đã chết vì nhiễm trùng viêm phổi ở bang New York.

Trong số 33.768 ca được xác nhận tại thành phố New York, 776 trường hợp tử vong, chiếm hai phần ba tổng số của tiểu bang, tức là cả tiểu bang đã có số tử vong ít nhất là 1.026.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến tối ngày 29, 143.025 trường hợp COVID-19 được chẩn đoán và 2.513 người chết. Là tâm chấn của dịch bệnh, tiểu bang New York có nhiều ca bệnh và tử vong hơn nhiều so với các tiểu bang khác. 59746 trường hợp được chẩn đoán, chiếm khoảng 45%. Về số người chết, Washington, tiểu bang lớn thứ hai, có 204 trường hợp, chỉ bằng1/5 New York.

Trong tuần qua bắt đầu từ ngày 2/3, số người chết ở thành phố New York đã tăng vọt, từ 63 lên 776 người. Xét về số liệu mới hàng ngày, chúng chiếm gần một phần ba tổng số của cả nước.

Thống đốc Cuomo cho biết vào ngày 28 rằng đỉnh điểm dịch bệnh dự kiến sẽ xảy ra trong hai đến ba tuần tới, với tối đa 140.000 bệnh nhân, trong đó có 40.000 trường hợp nặng.

Các bệnh viện lều bạt đang được gấp rút dựng lên ở Công viên Trung tâm New York (Ảnh: AP).



Tuy nhiên, hiện tại cả bang chỉ có 53.000 giường, 4.330 giường bệnh nặng và 4.000 máy thở. Chính phủ cần chuẩn bị 140.000 giường trong hai tuần và tăng nguồn cung 30.000 máy thở. Trong số này, 15.000 là cần thiết chỉ riêng ở thành phố New York.

Ông Cuomo cho biết vào ngày 29/3, hơn 76.000 nhân viên y tế, bao gồm cả người về hưu, đã tình nguyện tham gia dịch bệnh. Chính phủ tiểu bang cũng đã mua 3.000 mặt nạ loại “bag valve mask” như là phương án dự trữ cho việc thiếu máy thở.

Hệ thống Y tế Mount Sinai ở New York đang dựng năm bệnh viện lều bạt trong thành phố và một ở Long Island để chứa bệnh nhân.

Tổ chức phi lợi nhuận Samaritan Purse đang dựng lều ở Công viên Trung tâm New York thành một bệnh viện tạm thời 68 giường, trong đó có 10 đơn nguyên chăm sóc đặc biệt được trang bị máy thở, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào ngày 31/3.

Tổng hợp tình hình dịch bệnh trên thế giới tính đến 22 giờ ngày 30/3: