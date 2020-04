Cập nhật COVID-19 lúc 20h30 ngày 7/4: Vũ Hán sắp bỏ phong tỏa, chuyên gia lo ngại!

Vũ Hán ngày 8/4 bỏ phong tỏa, các chuyên gia lo ngại về khoảng 2 vạn người bị bệnh không có triệu chứng

Vũ Hán, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, sẽ bỏ phong tỏa vào ngày 8/4 các biện pháp ngăn chặn lối đi từ thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc sẽ được dỡ bỏ và giao thông ra bên ngoài sẽ được khôi phục một cách có trật tự. Tuy nhiên, có chuyên gia đã cảnh báo rằng ước tính hiện Vũ Hán có khoảng 10.000 đến 20.000 người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng. Sau khi bỏ phong tỏa, số người di chuyển sẽ rất lớn, vì vậy cần phải rất thận trọng.

Giáo sư Dương Quýnh, chuyên gia chính Khoa Hô hấp và Chăm sóc bệnh nặng của Bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ Hán, ngày 6/4 cho biết, từ dữ liệu khảo sát trong ba ngày qua, cho thấy số người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng ở Vũ Hán chiếm khoảng 0,15% đến 0,3%; có nghĩa là có khoảng 10 ngàn tới 20 ngàn người nhiễm bệnh, mặc dù có vẻ những người nhiễm bệnh không có triệu chứng khả năng lây bệnh thấp, nhưng họ cũng bị mắc bệnh truyền nhiễm, vì vậy cần tăng cường quản lý nhóm người này, vẫn phải rất cảnh giác.

Giáo sư Dương Quýnh chỉ ra rằng, tình hình dịch bệnh chùng xuống hiện nay ở Vũ Hán đã làm mất đi sự cảnh giác của nhiều người, thậm chí họ ra ngoài không đeo khẩu trang, rất nguy hiểm. Các bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh và nghi nhiễm hiện đang tích cực điều trị. Đối với bệnh nhân “phục dương” (kết quả xét nghiệm thay đổi từ âm tính sang dương tính), không phải là vấn đề lớn, vì bản thân họ sẽ không bị nhiễm bệnh nhiều lần và cũng không lây truyền cho người khác, tương đối an toàn.

Từ ngày 8/4, các đoàn tàu cao tốc từ Vũ Hán đi các nơi sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: hành khách với các tấm vé tàu đi Hứa Xương (Ảnh: Tân Hoa xã).



Ông Dương Quýnh nói, hiện tại, đáng sợ nhất là những người nhiễm bệnh không triệu chứng. Vũ Hán ngày 1/4 đã xuất hiện người từ nước ngoài nhập cảnh bị bệnh cũng không có triệu chứng, rất cần phải tăng cường quản lý những người bệnh không có triệu chứng này.

Một số nước Đông Nam Á có số bệnh nhân tăng mạnh

Malaysia ngày hôm nay có thêm 170 người bị bệnh, đưa tổng số lên 3.963, tử vong thêm 1 (tổng số 63); Philippines có thêm 104 ca mới và 14 người tử vong, đưa tổng số lên thành 3764 người bị bệnh và 177 người chết; Indonesia só mức tăng kỷ lục 237 ca mới và 12 người tử vong, đưa tổng số người người bị bệnh lên 2.738 và 221 người chết; Thái Lan ngày hôm nay tăng thêm 38 ca bị bệnh mới và 1 người tử vong, đưa tổng số lên 2.258 người bị bệnh và 27 người chết; Singapore vẫn giữ nguyên mức 1.375 người bị bệnh và 6 người tử vong. Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca bệnh mới, đưa số người bị bệnh lên 249, 0 tử vong và 123 người đã khỏi bệnh; Campuchia ghi nhận thêm 1 ca bệnh mới, đưa tổng số lên 115. Lào có thêm 2 ca, đưa tổng số lên 14; các nước Brunei, Myanmar và Timor Leste không có thêm ca nào.

Gần 2.000 cảnh sát New York nhiễm bệnh, 13 người tử vong

Theo truyền thông Mỹ ngày 7/4, cuối tuần qua, 2 nhân viên của Sở cảnh sát thành phố New York đã chết vì COVID-19. Điều này có nghĩa là số cảnh sát thành phố New York bị chết do dịch bệnh đã tăng lên 13. Ngoài ra, tính đến tối ngày 6/4 theo giờ địa phương, Sở cảnh sát thành phố New York đã có tổng cộng 1.935 cảnh sát và 293 nhân viên dân sự đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mới.

Tin cho biết, đến ngày 6, Sở cảnh sát thành phố New York có gần 7.000 cảnh sát xin nghỉ ốm, chiếm khoảng 19,3% tổng lực lượng cảnh sát toàn thành phố.

Số bệnh nhân ở Philippines vẫn tăng mạnh. Trong ảnh: đo thân nhiệt cho khách hàng trước cửa một siêu thị ở Manila (Ảnh: AP).



Vào ngày 7/4, Giám đốc cảnh sát New York Dermot Shea thông báo trên mạng xã hội gần 200 nhân viên của Sở cảnh sát thành phố đã phục hồi và trở lại làm việc.

Ngoài ra, Tập đoàn Phát thanh Hoa Kỳ (ABC) đưa tin ít nhất 24 sĩ quan cảnh sát đã chết vì COVID-19 ở Mỹ.

Thống kê mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 công bố cho thấy vào ngày 7, đã có hơn 367.000 trường hợp được xác nhận bị bệnh tại Mỹ với hơn 10.900 người tử vong. Hơn 130.000 trường hợp đã được chẩn đoán ở bang New York, trong đó có hơn 70.000 trường hợp ở thành phố New York.

Theo tin của trang mạng Sputnik, Bộ Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Nga ngày 7 thông báo, trong 24 giờ qua, Nga đã bổ sung thêm 1.154 trường hợp COVID-19 mới, đưa số ca bệnh được xác nhận đã tăng lên tới 7.497.

Trong 24 giờ qua, đã có 11 trường hợp tử vong mới ở Nga đưa tổng số người tử vong lên 58.

Theo trang web Đường sắt Nga vào ngày 6/4, để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới, kể từ ngày 5/4, việc vận chuyển hành khách đường sắt giữa Nga và các nước láng giềng đã hoàn toàn dừng lại.

Dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh ở Mỹ Latinh

Tính đến ngày 6/4, khu vực Mỹ Latinh đã có hơn 34.000 trường hợp được xác nhận bị COVID-19, nhiều quốc gia đã bắt đầu cưỡng chế mọi người phải đeo khẩu trang.

Brazil đã ghi nhận 926 trường hợp mới được chẩn đoán vào ngày 6, đưa tổng số lên 12.056 trường hợp được chẩn đoán, 67 trường hợp tử vong mới đưa tổng số người chết lên 553. Tình hình dịch bệnh ở São Paulo nghiêm trọng nhất, với các trường hợp được xác nhận chiếm khoảng 40% cả nước và số tử vong chiếm khoảng 55%. Đối mặt với vấn đề thiếu khẩu trang, các ngân hàng như Ngân hàng Itau của Brazil và các ngân hàng khác đã tuyên bố vào ngày 6/4 rằng họ sẽ đầu tư tổng cộng 50 triệu real (khoảng 10 triệu đô la Mỹ) để mua 15 triệu khẩu trang do chính các doanh nghiệp siêu nhỏ của họ sản xuất để giúp người dân tự bảo vệ mình.

Bộ Y tế Chile ngày 6/4 đã công bố dữ liệu cho thấy số trường hợp được xác nhận bị bệnh tại nước này đã tăng thêm 344 trường hợp so với ngày hôm trước, đưa tổng số lên 4.815 trường hợp; 3 ca tử vong mới, đưa tổng số lên 37 ca tử vong. Chính phủ Chile quy định mọi người phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, taxi, xe buýt, máy bay, tàu và các phương tiện giao thông công cộng khác kể từ 5h00 ngày 8/4 và cấm mọi người ra vào thành phố bị dịch bệnh nghiêm trọng trong Tuần Thánh (tuần trước lễ Phục sinh).

Tổng thống Chile Pinella ngày 6/4 đã tham gia cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai của Diễn đàn tiến bộ Nam Mỹ qua truyền hình. Tất cả các bên đồng ý tăng cường hợp tác để giúp các công dân kẹt lại ở nước ngoài trở về nước, cùng nhau tìm kiếm các quỹ chống dịch và cùng mua các vật tư y tế.

Số trường hợp được xác nhận bị bệnh tại Ecuador vào ngày 6 đã tăng thêm 101, đưa tổng số lên thành 3.747 người; 11 trường hợp tử vong mới đưa tổng số người chết lên 191. Ủy ban hành động khẩn cấp quốc gia của Ecuador đã thông qua nghị quyết vào ngày 6/4, buộc tất cả mọi người phải đeo các loại khẩu trang trừ N95 ở những nơi công cộng. Cùng ngày, Bộ Y tế Ecuador tuyên bố đã nhập 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh, điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng xét nghiệm.

Người dân xếp hàng xét nghiệm virus tại một cơ sở y tế ở Buenos Aires (Ảnh: AFP).



Vào ngày 6, Peru đã có thêm 280 ca bệnh mới, đưa tổng số lên thành 2.561 ca được xác nhận; 9 trường hợp tử vong mới đưa tổng số lên 92 người tử vong. Bắt đầu từ ngày 6, tất cả các trường học ở Peru thực hiện giảng dạy từ xa. Các học sinh không thể sử dụng Internet cho các lớp học thì có thể nghe và xem các chương trình của Đài phát thanh và Đài truyền hình quốc gia Peru.

Số lượng các trường hợp được xác nhận bị bệnh ở Colombia vào ngày 6/4 đã tăng lên 1.579. Tổng thống Duke đã có bài phát biểu trên truyền hình vào tối cùng ngày. Các biện pháp mà chính phủ Colombia thực hiện để đối phó với dịch bệnh đã đạt được kết quả tích cực. Chính sách cách ly bắt buộc tại nhà trên toàn quốc hiện nay sẽ được kéo dài đến 23h59 ngày 26/4; các trường học tiếp tục nghỉ tới cuối tháng 5.

Honduras xác nhận vào ngày 6/4 đã có 298 trường hợp bị bệnh. Chính phủ tuyên bố cùng ngày, từ ngày 7/ 4 sẽ buộc mọi người phải đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tính đến cuối ngày thứ 6 theo giờ địa phương, số trường hợp được xác nhận bị COVID-19 ở một số nước Mỹ Latinh là: 2.439 ở Mexico, 2.100 ở Panama, 1.828 ở Dominica, 1.628 ở Argentina, 467 ở Costa Rica, 415 ở Uruguay và 350 ở Cuba.

Tổng hợp tình hình dịch bệnh trên thế giới đến 20 giờ 30 ngày 7/4: