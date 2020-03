Cập nhật COVID-19 lúc 19 giờ ngày 28/3: Mỹ đã có hơn 100 ngàn người bị bệnh, Ấn Độ xuất hiện “người siêu lây nhiễm”!

Iran: 480 người chết vì nghe theo tin đồn trên mạng “uống cồn chữa được COVID-19”

Dịch bệnh COVID-19 ở Iran hiển rất nghiêm trọng, với hơn 32.000 ca bệnh được ghi nhận và 2.378 người tử vong cho đến nay. Dân chúng nghi ngờ chính phủ che giấu dịch bệnh và rất hoảng loạn. Một số người đã tin theo tin đồn trên mạng rằng rượu cồn có thể tiêu diệt virus trong cơ thể. Các bác sĩ hôm 27/3 đã tiết lộ với báo chí, khoảng 480 người đã chết sau khi uống phải cồn công nghiệp và 2.850 người khác ngộ độc.

Gần đây, có tin đồn trên mạng xã hội rằng một giáo viên tiếng Anh và những người xung quanh đã khỏi bệnh COVID-19 sau khi uống rượu whisky pha mật ong. Một số người ở Iran đã nhầm lẫn tin đồn này với tin sử dụng cồn lau tay để khử trùng và nhầm tưởng rằng uống rượu có độ tinh khiết cao có thể tiêu diệt được virus trong cơ thể. Vì Iran cấm rượu, mọi người chỉ có thể mua rượu ở chợ đen, nhưng hầu hết các loại rượu này đều pha bằng cồn công nghiệp methanol. Uống phải methanol người ta có thể bị tổn thương não và các cơ quan khác, đau ngực, buồn nôn, mù lòa, v.v., thậm chí hôn mê và tử vong.

Gần 500 người Iran đã tử vong do uống phải cồn công nghiệp do nghe theo tin đồn trên mạng (Ảnh: DF).



Một cậu bé 5 tuổi đã bị mù sau khi uống methanol do cha mẹ ép buộc và đang được điều trị trong bệnh viện với tình trạng nghiêm trọng. Theo báo cáo, nhiều người có trình độ học vấn thấp ở các tỉnh Khuzestan, Fars và Shiraz cũng uống methanol để phòng hống dịch bệnh và hiện đang phải vật lộn với tử thần trong bệnh viện.

552 cảnh sát New York nhiễm bệnh, hơn 4 ngàn người xin nghỉ ốm

Dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là ở bang New York, tâm điểm của dịch. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Mỹ, hơn 500 nhân viên của Sở Cảnh sát New York đã xét nghiệm dương tính với virus Corona mới và hơn 4.000 cảnh sát đã xin nghỉ ốm.

Theo The Hill, Sở cảnh sát New York hôm 27/3 thông báo đã có 552 nhân viên xét nghiệm có kết quả dương tính với virus Corona mới, bao gồm ít nhất 442 sĩ quan và 70 nhân viên; ngoài ra còn có 4.111 người xin nghỉ ốm.

Ngày 26/3, Sở Cảnh sát New York cũng cho biết một cảnh sát viên đã chết vì COVID-19 và là trường hợp tử vong đầu tiên. Ngoài ra, một số cơ quan truyền thông đưa tin ông John Miller, phó giám đốc Sở đã phải nhập viện. Các nguồn tin tiết lộ rằng ông Miller đã được xét nghiệm, nhưng chưa có kết quả.

Hơn 500 cảnh sát New York đã nhiễm virus Corona mới (Ảnh: AP).



Số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins công bố cho thấy tính đến 11h00 ngày 28/3, số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 104.463 với 1.702 ca tử vong. Thống đốc bang New York Cuomo cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 27: tiểu bang New York đã ghi nhận thêm 7.377 ca bệnh mới, đưa tổng số lên 44.635 ca và tổng cộng 519 người tử vong. Trong số đó, có 4005 ca mới ở thành phố New York đưa tổng số người bệnh lên 25.398.

“Siêu lây nhiễm Ấn Độ”: 1 giáo sĩ lây bệnh cho 19 người, 40 ngàn người khác cách ly

Ở bang Punjab, miền bắc Ấn Độ, một nhà truyền giáo 70 tuổi trở về từ Italy và Đức, rồi chết vì COVID-19, đã lây bệnh cho 19 người thân và khiến 20 ngôi làng với khoảng 40.000 người phải cách ly.

Ngày 27/3, một số cơ quan truyền thông đã gọi nhà truyền giáo Baldev Singh là “siêu lây nhiễm”. Quan chức liên quan tiết lộ với phóng viên BBC tại Punjab, nhà truyền giáo Baldev Singh đã bỏ qua đề nghị tự cách ly sau khi trở về từ Italy và Đức.

Cảnh sát Ấn Độ kiểm tra phạt nặng những người vi phạm lệnh cấm ra đường (Ảnh: DF).



Singh sau đó bị nhiễm COVID-19, nhưng thực tế là anh ta không được phát hiện bệnh cho đến khi qua đời. Trước khi qua đời, ông cũng tham gia một lễ hội mừng được mùa của đạo Sikh. Lễ hội kéo dài sáu ngày này thu hút khoảng 10.000 người dự mỗi ngày.

Một tuần sau cái chết của Singh, 19 người thân của ông đã cho kết quả dương tính với virus Corona mới. Một quan chức cấp cao cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi đã truy tìm được 550 người tiếp xúc trực tiếp với Singh và con số vẫn đang tăng lên. Chúng tôi đã phong tỏa 15 ngôi làng khu vực xung quanh và 5 ngôi làng lân cận cách ly trên diện rộng”.

Chính quyền bang Punjab đã đưa ra quyết định phong tỏa 20 ngôi làng này, với khoảng 40.000 cư dân vì “siêu lây nhiễm”

Hiện Ấn Độ báo cáo đã ghi nhận 918 ca bệnh với 20 người tử vong, nhưng các chuyên gia có liên quan lo ngại rằng số lượng bệnh nhân thực tế có thể cao hơn nhiều. Mặc dù Ấn Độ đang nỗ lực tăng cường khả năng phát hiện, nhưng nước này có một trong những tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất. Dân chúng lo ngại rằng Ấn Độ với dân số 1,3 tỷ người, sự bùng nổ của dịch bệnh COVID-19 có thể gây ra thảm họa.

Tối ngày 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã tuyên bố nước này phong tỏa cả nước để chống lại dịch bệnh vương miện mới, ra lệnh cho 1,3 tỷ người Ấn Độ ở nhà trong 21 ngày, không được đi ra ngoài. Ông Modi nhấn mạnh rằng “duy trì giãn cách xã hội là cách duy nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh”.

Malaysia là nước có dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Đông Nam Á (Ảnh: Đa Chiều).



Indonesia hôm nay có thêm 109 ca bệnh mới

Theo Reuters, ngày 28/3 quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết trong ngày Indonesia đã ghi nhận thêm 109 trường hợp COVID-19 mới, đưa tổng số người bị bệnh lên 1.155.

Tin cho biết, ông Archimede Yurianto, quan chức của Bộ Y tế nói đã có thêm 15 ca tử vong mới, đưa tổng số lên 102 người. Hiện tại, 59 bệnh nhân đã hồi phục.

Thái Lan có thêm 109 ca bệnh mới

Bộ Y tế Thái Lan cho biết ngày 28/3 Thái Lan đã có thêm 109 ca nhiễm bệnh COVID-19 mới được xác nhận đưa tổng số người bị bệnh lên 1.245 trường hợp, trong đó 6 người đã chết.

Brunei đã có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Theo Reuters, ngày 28/3, Brunei đã tuyên bố cái chết đầu tiên của đất nước này vì COVID-19, một người đàn ông 64 tuổi.

Cho đến nay, 115 trường hợp được ghi nhận bị COVID-19 ở Brunei, một số trong đó có liên quan đến cuộc tụ tập cầu nguyện tập thể ở Malaysia. Người chết đầu tiên không tham dự buổi cầu nguyện này, nhưng có tiền sử du lịch đến Malaysia và Campuchia.

Lào là quốc gia cuối cùng ở Đông Nam Á bị dịch COVID-19 tấn công, đã có 6 ca bệnh (Ảnh: Tân Hoa xã)



Philippines: số người bị bệnh đã lên tới 1.075 người

Hiệp hội Y khoa Philippines hôm 26/3 đã tuyên bố các thiết bị y tế của đất nước đã bị quá tải và đã có 9 bác sĩ đã chết vì COVID-19. Ngoài ra, 3 bệnh viện lớn ở thủ đô Manila đã thông báo họ sẽ không tiếp nhận bệnh nhân nữa!

Tính đến ngày 28/3, Philippines đã có 1.075 ca nhiễm virus Corona mới được xác nhận với 68 trường hợp tử vong trên toàn quốc. AFP báo cáo rằng Hiệp hội Y khoa Philippines đã thông báo vào hôm thứ Năm 9 bác sĩ đã chết vì COVID-19, hiệp hội cũng nói rằng Philippines không đủ tài nguyên y tế và các bệnh viện đã quá tải, các nhân viên y tế đang phản đối vì không được bảo vệ.

Trong khi đó dịch bệnh ở các nước Đông Nam Á khác vẫn diễn biến phức tạp. Malaysia vẫn là nước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất khu vực với 2320 ca bệnh được ghi nhận, 27 người đã chết; Singapore hiện có 732 ca bệnh và tử vong 2 người; Việt Nam ghi nhận 169 ca bệnh, đã chữa khỏi 20; số bệnh nhân ở Campuchia đã tăng lên 99; Myanmar đã có 8 bệnh nhân; Lào cũng ghi nhận 6 ca; Timor Leste mới có 1 bệnh nhân.

Tổng hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tính đến 19 giờ ngày 28/3: