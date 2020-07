Cảnh báo: Viên Đa Xoan, Dưỡng Sắc Khang là hàng giả được quảng cáo tràn lan trên internet

VietTimes – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tê) vừa thông báo về việc đã phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng Viên Đa Xoan và Dưỡng Sắc Khang là hàng giả, đang quảng cáo tràn lan trên internet. Cục An toàn thực phẩm đã chuyển hồ sơ đến cơ quan công an.