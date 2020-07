Cảnh báo: Dịch bạch hầu diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Thông qua internet, đặc biệt là mạng xã hội, hôm nay Bộ Y tế đã chuyển thông điệp phòng chống bệnh bạch hầu một cách rộng rãi tới người dân cả nước, nhất là khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, từ đầu tháng 6/2020 đến nay, ở khu vực Tây Nguyên (Đắk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Bình Phước) ghi nhận 20 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Trong đó, tỉnh Đăk Nông đã ghi nhận 12 trường hợp (tại huyện Krông Nô và huyện Đắk Glong, 1 trường hợp tử vong), tỉnh Kon Tum ghi nhận 8 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đăk Nông triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu; chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường khám, phát hiện sớm các trường hợp bệnh, cách ly kịp thời các trường hợp mắc; khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài; chuẩn bị sẵn các khu cách ly, buồng cách ly, phương tiện, vật tư, thuốc, điều trị bệnh bạch hầu.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Sở Y tế phải lên kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu để chuẩn bị tiếp nhận điều trị các ca bệnh nặng. Trong trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, phương tiện, vật tư, thuốc điều trị bệnh bạch hầu, Sở phải có văn bản báo cáo kịp thời về Bộ Y tế.





Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký công điện yêu cầu Sở Y tế miền Trung khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để phòng, chống dịch bệnh

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Đăk Nông nhanh chóng phối hợp với các Sở ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn.

Đối với các tỉnh còn lại (Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Bình Phước), Sở Y tế phải chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tiếp nhận, điều trị người bệnh bạch hầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh Đắk Nông chuyển đến theo đúng quy định về thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm B, như tiếp nhận và xử lý điều trị cấp cứu, đồng thời báo cáo tình hình thu dung và điều trị người bệnh bạch hầu về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh).

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch.



Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong.



Trước đây bệnh lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước; từ khi vắc xin phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không tiêm vắc xin phòng bệnh, thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.

Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:



1. Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu: ComBe Five hoặc DPT-VGB-Hib (SII), Td đầy đủ, đúng lịch.



2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.



3. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.



4. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.



5. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.