Cần truy tố Bệnh nhân 3634 – Giám đốc Hacinco sớm nhất có thể

PV: Bệnh nhân 3634 – Giám đốc Hacinco sống ở chung cư Central Point, 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, vào Bệnh viện Hữu Nghị khám nhưng không khai báo y tế trung thực khi đã đi qua vùng dịch, gây hậu quả là phải phong toả Khoa Cấp cứu BV Hữu Nghị và người này đi nhiều nơi nên có rất nhiều F1; cho đến nay, đã có 4 ca F1 của bệnh nhân này trở thành F0. Thưa luật sư, với các vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, khiến dịch lan rộng như đã nói ở trên, liệu đã đủ căn cứ pháp lý để truy tố người này?

Luật sư Bùi Quốc Tuấn: - Chiều ngày 13/5, trong kết luận cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã khẳng định Giám đốc Công ty Hacinco không khai báo y tế, đi chơi golf trong giờ làm việc và giao Công an Hà Nội vào cuộc điều tra, như vậy thì việc khởi tố người này chắc chắn chỉ là thời điểm nào phù hợp mà thôi.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020, công bố dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

Theo Điều 8 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, nghiêm cấm các hành vi như sau: Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm; Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm; Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này; Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trong trường hợp bệnh nhân COVID-19 nếu không tuân thủ biện pháp cách ly mà làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì cá nhân, tổ chức sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

TAND Tối cao cũng đã ban hành Công văn số 45 hướng dẫn cách xác định tội danh liên quan việc phòng chống dịch theo quy định của Bộ luật hình sự, lực lượng chức năng hoàn toàn có thể áp dụng để xem xét xử lý hình sự với một số trường hợp vi phạm.

* Được biết, Giám đốc Hacinco, bệnh nhân 3634 còn là đảng viên, là lãnh đạo đứng đầu một doanh nghiệp. Thưa luật sư, có thể nhìn nhận những vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của vị Giám đốc này như thế nào?

Luật sư Bùi Quốc Tuấn: -Trường hợp này chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chuyển cho Cơ quan Công an điều tra xử lý, mặt hành vi thể hiện khá rõ yếu tố làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đó là nhóm nguy cơ từ F1 thành F0 liên quan đến hai vợ chồng vị Giám đốc mắc COVID-19 có tiền sử dịch tễ đi từ Đà Nẵng về.

Ông Nguyễn Văn Thanh còn là cán bộ, đảng viên, đứng đầu doanh nghiệp nhà nước, đã không khai báo đi Đà Nẵng về, còn đi chơi golf trong giờ làm việc, ngoài ra khi thành phố Hà Nội hạn chế tập trung đông người, mà ông còn đi liên hoan họp mặt, làm cho mức độ lây nhiễm càng lan rộng hơn và rất nguy hiểm cho xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến giờ kiểm điểm sơ bộ hành vi do ông Nguyễn Văn Thanh gây ra đã ảnh hưởng tới gần 200 F1, và một số lượng rất lớn F2, rất nhiều địa điểm bị phong tỏa, tác động lớn đến toàn xã hội, nếu F0 tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội thì ngoài xử lý hành chính ra, chắc chắn phải xử lý hình sự.

Công an Hà Nội cần sớm vào cuộc để điều tra, thu thập chứng cứ xử lý nghiêm trường hợp này, đây là trường hợp gây ra hậu quả có chủ động, tính chất mức độ nghiêm trọng. Cần khởi tố vụ án và khởi tố bị can ngay làm gương cho mọi người.

* Được biết, Thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phải chỉ đạo Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội tổ chức kiểm điểm, và ngày 13/5 đã đình chỉ công tác ông T – bệnh nhân 3634. Xin luật sư cho biết, những vi phạm của Giám đốc Hacinco sẽ bị phạt tối đa như thế nào?

Luật sư Bùi Quốc Tuấn: - Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử phạt hành chính với mức xử phạt quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cụ thể tại "Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm” quy định “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;”

Mức phạt tiền này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y tế; Giám đốc Công an tỉnh.

Về trách nhiệm hình sự: Trường hợp không khai báo y tế, dẫn đến làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015 (Tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người).

Tùy tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà có thể bị phạt tù đến 12 năm. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.

Như phân tích ở trên, thì việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can chỉ chờ vào thời gian mà Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định. Hành vi đã thể hiện rõ, tất cả các Cơ quan chức năng cùng phải vào cuộc chống dịch bởi do hành vi không khai báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh, việc tốn kém chi phí chống dịch hay mức độ hình sự cụ thể như thế nào thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ điều tra truy tố xét xử đúng pháp luật mà tôi đã phân tích ở trên.

Xin trân trọng cảm ơn Luật sư!