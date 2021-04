Bộ Y tế lên tiếng về đường dây mang thai hộ trái phép gần nửa tỷ đồng/trường hợp

Bộ Y tế cho biết: theo thông tin từ các cơ quan chức năng, thời gian qua, tình trạng tồn tại và hoạt động của những đường dây mua bán tinh trùng, noãn, phôi, “đẻ thuê” ngày càng diễn biến phức tạp. Một số vụ việc đã và đang bị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố.

Để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, tránh việc lợi dụng nguyện vọng mong có con của những cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh nhằm trục lợi, gây mất ổn định, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các cơ sở thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo chỉ đạo cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ.

Theo Bộ Y tế, các cơ sở thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật các quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy trình quản lý nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Các đơn vị phải thường xuyên tập huấn, cập nhật cho cán bộ về các quy định chuyên môn và pháp luật trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, trong đó đặc biệt lưu ý Nghị định của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ, đảm bảo không để cán bộ/nhân viên tham gia, dính líu, tiếp tay cho các đường dây buôn bán tinh trùng, noãn, phôi, “đẻ thuê” hoặc thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi. Nếu phát hiện sai phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo ngay về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Vụ Pháp chế.

Bộ Y tế giao Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em phối hợp cùng Vụ Pháp chế tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của các đơn vị và xử lý nghiêm nếu có sai phạm, kể cả việc xem xét bãi bỏ quyết định công nhận cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội cho biết: Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Anh Thư (SN 1992, trú tỉnh Vĩnh Long), Phạm Ngọc Thảo (sinh năm 1981, sống ở TP. Hồ Chí Minh) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Cơ quan công an còn khởi tố bị can với ông Nguyễn Danh Hòa (sinh năm 1962, sống ở Hà Nội. Ông Hoà là bác sĩ chuyên ngành sản khoa, cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội) vì liên quan đến đường dây trên.

Bước đầu xác định, Thư và Thảo là những đối tượng môi giới. Trước đây, Thảo từng thụ tinh trong ống nghiệm nên quen biết Nguyễn Danh Hòa. Thư thường tham gia trên các diễn đàn trên mạng xã hội nên biết về nhiều người có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm.

Năm 2019, Thư được khách đặt người mang thai hộ nên đã trao đổi với Thảo và được báo giá 400 triệu đồng. Thư đã báo lại với khách giá 480 triệu đồng, để ăn chênh lệch 80 triệu đồng. Do khách "đặt hàng" muốn có con trai nên Thảo đã dàn xếp cấy 2 phôi vào 2 người phụ nữ cho chắc chắn. Việc cấy phôi do Nguyễn Danh Hòa thực hiện.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.