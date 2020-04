Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu gần 200 ngàn khẩu trang N95 từ giới đầu cơ, phát cho 2 bang New York và New Jersey

Hãng tin Fox News cho hay, FBI đã phát hiện ra lượng hàng trên ở bang New Jersey trong tuần trước, thời điểm mà lực lượng chức năng thực hiện một chiến dịch chống tích trữ, đầu cơ hàng hóa do lực lượng tác chiến COVID-19 của Bộ Tư pháp phát động và đã báo cho HHS.

Theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, HHS lập tức chỉ thị rằng lượng hàng trên gần phải được giao nộp cho chính phủ.

Ngoài 192.000 khẩu trang N95, FBI còn phát hiện khoảng 598.000 găng tay y tế và 130.000 khẩu trang y tế, khẩu trang N100, áo choàng phẫu thuật, khăn khử trùng, bộ lọc hạt, nước rửa tay và bình xịt khử trùng.

“Triệt phá hoạt động mua tích trữ đầu cơ các trang thiết bị thiết yếu cho phép chúng ta phân phối số hàng này tới những nhân viên y tế tuyến đầu, nhưng người đang cần tới chúng nhất” – ông Alex Azar, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nói trong một tuyên bố - “Nhờ vào phản ứng nhanh chóng của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp, và HHS, các nguồn lực bị tịch thu sung công đã được phân phát cho các bác sĩ, y tá chỉ trong vài ngày”.

HHS dự kiến sẽ chi trả cho chủ nhân của lượng hàng tích trữ đầu cơ theo giá trị thị trường trước lúc đại dịch COVID-19 diễn ra.

Sauk hi kiểm tra lượng hàng hóa, HHS đã sắp xếp để vận chuyển trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) tới Cơ quan Y tế của các bang New Jersey, New York và của thành phố New York.

“Nếu các bạn đang mua tích trữ các trang thiết bị y tế quan trọng với mục đích bán chúng kiếm tiền lãi, sẽ có người đến gõ cửa nhà bạn” – Tổng chưởng lý Bill Barr nói trong một tuyên bố - “Nhóm tác chiến triệt phá Tích trữ đầu cơ COVID-19 của Bộ Tư pháp đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng những kẻ xấu không thể thu lợi trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tấn công đất nước chúng ta”.

Vụ triệt phá hàng hóa tích trữ đầu cơ xuất hiện sau khi ông Azar và Barr thực thi chỉ thị chống tích trữ hàng hóa và làm giá đối với các hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh ddaijdichj COVID-19, và bảo vệ những người chống dịch ở tuyến đầu. Chỉ thị trên được đưa ra sau khi một số bang, như New York, phàn nàn về giá cả một số trang thiết bị như PPE, khẩu trang N95, bị đội lên quá cao.