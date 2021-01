Bộ TT&TT tin tưởng các đơn vị thuộc Bộ sẽ phục vụ tốt nhất Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu tại buổi lễ ra quân,Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của tập thể lãnh đạo Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin và toàn thể CBCC của hai Cục trong việc đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn an ninh mạng cho Đại hội XIII của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng cho rằng, buổi lễ ra quân hôm nay là kết quả của một quá trình rất dài hai đơn vị đã cùng nhau nỗ lực làm việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước. Cục Bưu điện Trung ương đã có bề dày phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong 50 năm qua trong nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước. Đối với Cục An toàn thông tin đây là lần thứ hai thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng cho Đại hội Đảng.

Đặc biệt Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ TT&TT hoàn toàn tin tưởng với sự chuẩn bị tích cực và phong cách làm việc chuyên nghiệp, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn an ninh mạng, phục vụ tốt nhất Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương Trần Duy Ninh cho biết, với mục tiêu “đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, bí mật trong mọi tình huống phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, nguy hiểm, Cục Bưu điện trung ương đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng.

Cục Bưu điện đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến công tác phục vụ thông tin liên lạc; xác định cụ thể từng nhiệm vụ để tập trung nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng các tình huống phát sinh, đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống;

Ngoài ra, Cục Bưu điện đã triển khai công tác diễn tập, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo, đánh giá kết quả tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng.