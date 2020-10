Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu ngành TT&TT đi đầu trong chuyển đổi số

Nói về việc đẩy nhanh ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số, Bộ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới Bộ sẽ công bố công khai các nền tảng đạt chuẩn, công bố giá cơ sở tham khảo cho một số ứng dụng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ ngành, tỉnh thành sử dụng các nền tảng tin cậy với chi phí hợp lý.

Bộ trưởng cũng khẳng định: từng đơn vị, tổ chức, từng ngành, từng địa phương phải có chiến lược Chuyển đổi số để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, toàn dân và toàn diện. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nên xây dựng chiến lược Chuyển đổi số của mình ngay trong năm 2020 và ngành TT&TT phải là Ngành đi đầu trong công cuộc Chuyển đổi số.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong Quý III năm 2020 công tác quản lý nhà nước có một số nét nổi bật như:

Về lĩnh vực Bưu chính, sau giai đoạn giãn cách xã hội, từ đầu tháng 5 đến nay, các doanh nghiệp Bưu chính đã có những khởi sắc trong hoạt động cung cấp dịch vụ và đều có kết quả tăng trưởng. Doanh thu bưu chính chuyển phát 9 tháng đầu năm 2020 đạt 23.3 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ 2019).

Trong lĩnh vực viễn thông, tính đến hết tháng 9/2020, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông luỹ kế đến tháng 9/2020 đạt gần 98 nghìn tỷ đồng, tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu viễn thông của tháng 9/2020 đạt 10.844 tỷ, trong đó: doanh thu di động tháng 9/2020 đạt 7,366 nghìn tỷ, doanh thu cố định tháng 9/2020 đạt 3,370 nghìn tỷ.

Về lĩnh vực Công nghiệp ICT, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 15/10/2020, giá trị xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 73,6 tỷ USD, tăng 7,61% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 39,4 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt 34,2 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, tạo nên sự tăng trưởng của lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian còn lại của năm 2020 cần tập trung hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị định hướng, kế hoạch cho năm 2021. Các doanh nghiệp trong ngành cần tận dụng các cơ hội mới để bứt phá vươn lên, đạt tốc độ tăng trưởng cao, góp phần tăng trưởng GDP của cả nước.

Về Bưu chính, Bộ trưởng chỉ đạo cần hoàn thiện hệ thống mã địa chỉ bưu chính, đảm bảo chính xác đến tất cả hộ gia đình.

Về Viễn thông, cần tập trung thử nghiệm thương mại 5G tại một số thành phố lớn trong tháng 11/2020, từ đó các doanh nghiệp tìm ra các mô hình kinh doanh và triển khai diện rộng từ 6/2021.

Về ứng dụng CNTT, cần hoàn thành chỉ tiêu 30% DVCTT mức độ 4 vào cuối năm 2020, 100% nền tảng được kết nối chia sẻ dữ liệu. Bộ trưởng yêu cầu từng tổ chức, từng ngành, từng địa phương cần phải có chiến lược chuyển đổi số của riêng mình, từ đó đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng cũng lưu ý: Báo chí cũng cần tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi số. Trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT), cần cố gắng phấn đấu 100% hệ thống được bảo vệ 4 lớp, đến cuối năm 2020 đạt 90% sản phẩm trong hệ sinh thái ATTT là "Make in Vietnam".

Đặc biệt Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Quản lý nhà nước phải có tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, định hướng, hướng dẫn cho từng lĩnh vực. Bộ TT&TT và các Sở sẽ cùng triển khai các công tác này.