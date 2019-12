Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ thương mại hóa 5G vào năm 2020

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giới thiệu khái quát với Đoàn của Hoa Kỳ về kế hoạch phát triển 5G của Việt Nam, theo đó Việt Nam sẽ thương mại hóa 5G vào năm 2020, và hiện tại đã thí điểm triển khai 5G tại một số thành phố trong năm 2019. Đặc biệt Việt Nam cũng rất quan tâm sản xuất thiết bị hạ tầng và điện thoại 5G. Việt Nam cũng là nước tích cực nhất trong ASEAN về phát triển 5G với việc tổ chức một số hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực này tại Việt Nam có sự tham gia của tất cả các nước thành viên ASEAN. Đồng thời Bộ trưởng Hùng cũng đề xuất phía Hoa Kỳ chia sẻ các tiêu chuẩn đánh giá thiết bị 5G và tổ chức xem xét đánh giá các thiết bị 5G Việt Nam có đạt tiêu chuẩn vào thị trường Mỹ hay không?.

Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng đã chia sẽ với Đoàn về vấn đề an ninh mạng, Bộ trưởng nhận định an ninh mạng là vấn đề mới đối với tất cả các nước trên thế giới và các nước cần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng thực hiện công tác an ninh mạng một cách tốt nhất. Về các chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ quốc tế cũng như nghiên cứu kinh nghiệm của các nước khác để cân bằng mối quan hệ giữa phát triển và an ninh mạng. Ông đề nghị phía FCC nếu có những ý kiến, kiến nghị hãy trao đổi trực tiếp với Bộ TT&TT Việt Nam, hai bên sẽ cùng đối thoại để đi đến giải pháp chung.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trân trọng gửi thư mời ông Ajit Pai - Chủ tịch FCC tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện ICT Digital World tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2020.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hoa Kỳ cho biết ông đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong phát triển 5G trong khu vực ASEAN cũng như vai trò chủ động của Việt Nam trong chính sách bảo mật cho thiết bị 5G được nêu trong Chiến lược “Make in Vietnam”. Ông cũng bày tỏ sự đánh giá cao với công tác phối hợp của phía Việt Nam tại Hội nghị Vô tuyến Thế giới được tổ chức tại Ai Cập mới đây, hai bên đã cùng chung tiếng nói trong lĩnh vực phổ tần, quỹ phổ cập dịch vụ, đem lại lợi ích chung cho Việt Nam, Hoa Kỳ và cả thế giới. Đây cũng sẽ là nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa chính phủ hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đồng thời Ông Ajit Pai khẳng định phía Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển 5G thông qua các hoạt động như: Chia sẻ về các tiêu chuẩn an ninh mạng với các đơn vị hữu quan của Bộ, hỗ trợ đánh giá các thiết bị có bảo đảm về ATTT hay không, hỗ trợ đào tạo cán bộ trong lĩnh vực an ninh mạng…. Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hoa Kỳ bày tỏ sự cám ơn và cho biết ông sẽ cố gắng bố trí thời gian để tham dự sự kiện quốc tế quan trọng mà Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có lời mời.