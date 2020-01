Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân hạn chế tới Trung Đông

Khi được hỏi về việc liệu Việt Nam có đề xuất trao đổi các vấn đề liên quan tới những căng thẳng gần đây tại khu vực Trung Đông trong tháng đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Người Phát ngôn nêu rõ: "Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 1/2020, Việt Nam sẽ chủ trì các hoạt động trong chương trình của Hội đồng Bảo an đã được các nước thành viên thông qua và sẽ tham vấn với các nước về những vấn đề phát sinh".