Thông tin này được đưa ra tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức, vừa diễn ra vào cuối giờ chiều nay (10/8).



Cũng theo Bộ GD&ĐT, phần mềm đã được cải tiến để tăng cường tính bảo mật, đảm bảo chấm thi chính xác, ngăn ngừa sự can thiệp từ phía người sử dụng. Cùng với đó, các phần mềm này đã được nghiệm thu và tập huấn cho các địa phương, đơn vị.

Bộ GD&ĐT cho biết đã chỉ đạo các địa phương tổ chức kỳ thi này theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Theo đó, các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp. Cùng với đó, thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.

Thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do thực hiện cách ly xã hội. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao đổi tại họp báo.

“An toàn về dịch tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã được nâng lên một bước. Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các địa phương chăm lo công tác phòng dịch, bố trí kíp y tế tại mỗi điểm thi để đo thân nhiệt, dự phòng xử lý tình huống nếu có thí sinh phát hiện COVID-19”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhận định trước đông đảo phóng viên báo chí.



Ông cũng đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã đạt được mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đảm bảo an toàn về an ninh, quy chế. Kỳ thi đã diễn ra trong điều kiện hết sức phức tạp, lần đầu tiên tổ chức vào tháng 8, điều kiện thời tiết ở nhiều nơi không hoàn toàn thuận lợi. Đây là một năm rất nhiều khó khăn, vất vả trong tổ chức kỳ thi, nhưng các địa phương đều đã sẵn sàng, chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức kỳ thi một cách tốt nhất.