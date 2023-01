Bill Gate xác nhận sử dụng thường xuyên điện thoại Galaxy Z Fold 4 chứ không phải iPhone

iPhone chắc chắn là sự lựa chọn phổ biến nhất của những người nổi tiếng. Khi những người đó được phát hiện với Android trong tay, thường thì đó chỉ là một sự quảng bá cho thương hiệu.

Bill Gates là một ngoại lệ hoàn toàn vì ông vừa xác nhận đang sử dụng thường xuyên hàng ngày Galaxy Z Fold 4, chiếc điện thoại có thể gập lại hàng đầu của Samsung từ năm 2022 với hệ điều hành Android.

“Tôi có một chiếc Samsung Fold 4 mà chủ tịch JY Lee của Samsung đã tặng khi tôi gặp ông ấy ở Hàn Quốc để cập nhật chiếc Fold 3. Tất nhiên tôi sử dụng Outlook và rất nhiều phần mềm Microsoft trên điện thoại này. Kích thước màn hình cho phép tôi không cần sử dụng máy tính bảng mà chỉ sử dụng điện thoại và máy tính xách tay Windows,” Gates cho biết trong một phiên AMA (Ask Me Anything) gần đây trên Reddit.

Bill Gates đã đến Hàn Quốc để gặp Lee Jae-yong, giám đốc điều hành của Samsung Electronics và mua một chiếc Galaxy Z Fold 4 mới thay thế cho Galaxy Z Fold 3. Ông nói rằng, kích thước màn hình khiến ông không cần sử dụng máy tính bảng mà chỉ cần một điện thoại Android có thể gập và một chiếc laptop Windows. Nói cách khác, Bill Gate không có thiết bị Apple nào.

Theo StatCounter, Android chiếm khoảng 72% thị phần hệ điều hành di động trên toàn thế giới. Apple đứng ở vị trí thứ hai với gần 27% thị phần.

Bill Gates cho biết ông sử dụng Android vì muốn "theo dõi mọi thứ", trong một cuộc phỏng vấn trên Clubhouse vào năm 2021. Ông cho biết vẫn "thường chơi với iPhone", nhưng phụ thuộc vào Android vì đã quen dùng. “Các nhà sản xuất Android cài đặt sẵn phần mềm của Microsoft theo cách giúp tôi dễ dàng sử dụng," ông nói.

Trong cùng một câu hỏi trên Reddit về điện thoại của mình, Gates được hỏi liệu ông có biết về các sản phẩm sắp ra mắt của Microsoft không và liệu ông có hiểu biết sâu sắc về những sản phẩm mới ra mắt hay không? Bill Gate nói thêm: “Microsoft mời tôi tham gia vào một số kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tôi thực sự thích làm việc với Satya Nadella và đội của ông ấy. Tôi không cập nhật lộ trình phát triển phần cứng của nhóm. Máy tính để bàn của tôi là Windows Surface Studio, thật tuyệt. Tôi cũng thích bảng trắng Surface Hub và chúng tôi có rất nhiều sản phẩm thông minh trong văn phòng.”

Windows Surface Studio là một trong những máy tính xách tay cao cấp nhất hiện có trên thị trường, với giá khởi điểm gần 1.600 USD. Galaxy Z Fold 4 cũng không hề rẻ với mức giá tương tự.

Gates không nêu bất kỳ lý do nào khác để chọn sử dụng Android thay vì iPhone, nhưng điều này có thể liên quan đến mối quan hệ đối tác của Microsoft với Samsung, mang đến một cầu nối liền mạch giữa các dịch vụ di động của Samsung và PC Windows.

Bill Gates, từ chức Giám đốc điều hành Microsoft vào năm 2000 đã phát biểu rằng "sai lầm lớn nhất từ trước đến nay" của ông là để Google phát triển Android.

“Sai lầm lớn nhất từ trước đến nay, trong sự thiếu nhạy bén mà tôi mắc phải đã khiến Microsoft không trở thành như Android, có nghĩa là Android hiện đang là nền tảng điều hành cho điện thoại tiêu chuẩn không phải của Apple,” Bill Gates đã nói tại một sự kiện do công ty đầu tư mạo hiểm Village Global tổ chức ở 2019. "Đây chính là điều đương nhiên mà Microsoft có thể giành chiến thắng."

Microsoft đã ra mắt điện thoại chạy trên hệ điều hành Windows, nhưng đã ngừng kinh doanh vào năm 2017 sau khi sản phẩm không thể tạo ra tác động lớn trên thị trường điện thoại thông minh như Android và iPhone.

Theo Indian Express