Bị nhắc không hút thuốc lá, châm lửa đốt cả bệnh viện

Theo Công an Nghệ An, khoảng 23h đêm qua, 25/12, Nguyễn Văn Hội tới Bệnh viện khám bệnh và làm thủ tục nhập viện điều trị do bị đau chân. Đến rạng sáng ngày 26/12, Hội dậy hút thuốc thì bị y tá trực nhắc nhở, khiến Hội bức xúc.

Sau khi hút xong điếu thuốc trong nhà vệ sinh, Hội châm lửa đốt phòng điều trị ở tầng 2, Khoa Ngoại của Bệnh viện, rồi còn dùng chổi đập vỡ kính cửa phòng bệnh khiến bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ. Khi bị y tá trực can ngăn, Hội ra tay hành hung khiến y tá này bị thương.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Hội đưa về trụ sở Công an thị xã Hoàng Mai và sơ tán bác sĩ, bệnh nhân, chữa cháy cho Bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Việt Dương - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập - cho biết, toàn bộ vật dụng trong phòng điều trị đã bị đốt cháy. Nữ y tá bị hành hung đang mang thai 3 tháng, bị chấn thương vùng đầu nên đang được chăm sóc tại Bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.