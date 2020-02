Bêu tên 25 cơ sở “chặt chém” giá khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng

Công an TP. Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Đây là danh sách các cơ sở "chặt chém" giá khẩu trang, thuốc sát trùng:

Ảnh: Công an TP. Hà Nội.

Công an Hà Nội lưu ý người dân khi phát hiện các cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới Cơ quan Công an nơi gần nhất, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (số điện thoại 1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.