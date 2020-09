Bệnh nhân thứ 5 ghép phổi thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ngày 7/5, anh N.V.Đ. đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng suy hô hấp nặng, khó thở, vã mồ hôi, thể trạng suy kiệt, mạch nhanh,… được cấp cứu thở máy không xâm nhập ngay sau khi vào viện.

Trước khi đến Bệnh viện, anh Đ. mắc bệnh phổi mô kẽ và đã có một thời gian dài sử dụng thuốc kháng sinh, từng điều trị tại nhiều bệnh viện. Phổi mô kẽ là bệnh lý phổ biến thứ hai trên thế giới phải chỉ định ghép phổi để có cơ hội sống.

Trước đó, anh Đ. đã có chỉ định, được làm các thăm dò và chờ đợi để được ghép phổi tại 1 bệnh viện lớn ở Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân được biết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm ghép tạng lớn ở Việt Nam, nhất là ghép tạng lấy từ người hiến đa tạng chết não, trong đó có ghép phổi, nên đã xin chuyển anh Đ. đến Bệnh viện để làm thủ tục ghép phổi.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mời các chuyên gia đầu ngành hội chẩn, chỉ định ghép phổi cho người bệnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS. Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ cho biết, anh Đ. được chỉ định ghép phổi nhưng thuộc đối tượng ghép phổi có nguy cơ cao, do thể trạng suy kiệt, chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp, chỉ sinh hoạt tại giường, thở oxy liên tục, chức năng các cơ quan không tốt vì bệnh phổi giai đoạn cuối nên, dinh dưỡng kém, thể trạng suy kiệt. Ý kiến hội chẩn toàn viện chỉ định ghép phổi nhưng cho bệnh nhân tiếp tục điều trị chống nhiễm khuẩn hệ hô hấp, tập phục hồi chức năng, nuôi dưỡng dinh dưỡng tích cực nên các bác sĩ tạo điều kiện tối ưu cho bệnh nhân trong khi chờ ghép.

Ngày 13/5, 1 bệnh nhân không may mắn bị chết não do chấn thương sọ não và người nhà đã tình nguyện hiến đa tạng bao gồm: 1 tim, 2 phổi, 1 gan, 1 thận. Sau khi hội chẩn, đánh giá 2 phổi của người hiến phù hợp với bệnh nhân Đ., ê kíp phẫu thuật do PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước - Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - là trưởng kíp mổ đã thực hiện thành công ca ghép hai phổi – trường hợp ghép phổi thứ 5 tại bệnh viện.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực sau mổ của Trung tâm Tim mạch và lồng ngực. Mặc dù đã được phẫu thuật thành công nhưng quá trình hồi sức của bệnh nhân lại kéo dài với nhiều khó khăn, thách thức vì thể trạng suy kiệt, các cơ yếu, bị nhiễm trùng phổi sau ghép, niêm mạc đường hô hấp phục hồi chậm.

Bệnh nhân hồi phục sau ghép phổi (Ảnh: BVCC)

Ngoài ra, công tác săn sóc đường hô hấp rất kỳ công, như việc soi, hút hàng ngày, tập lý liệu pháp hô hấp phục hồi chức năng hô hấp và ho khạc dờm rãi, tránh ứ đọng có thể làm tình trạng nhiễm trùng phổi nặng hơn.

Bằng kinh nghiệm của 5 lần thực hiện thành công ghép phổi cho những ca bệnh khó, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiên lượng và xử lý được tất cả các yếu tố nguy cơ xảy ra. Sau hơn 3 tháng hồi sức tích cực sau ghép, bệnh nhân đã tự thở, ho khạc tốt, nói chuyện, đi lại được, ăn uống tốt, tới nay đã đủ điều kiện để ra viện và được hẹn khám kiểm tra định kỳ.

Ngày được ra viện, anh Đ. xúc động nói: “Khi nghe tin được ra viện trở về bên gia đình, tôi hồi hộp, nghẹn lòng vui mừng khôn xiết. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Các bác sĩ đã cứu cuộc đời tôi”.