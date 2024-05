Bé gái 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón

Ngày 29/5, cơ quan chức năng thành phố Thái Bình điều tra về vụ trẻ em mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh đến trường dẫn đến tử vong.

Theo Công an thành phố Thái Bình, 6h20 phút ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2 ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Trong số này có bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

17h cùng ngày, người thân đến đón nhún không thấy cháu H nên báo cho nhà trường đồng. Sau đó, cháu H được phát hiện vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu H đã tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sau vụ việc, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc. Còn UBND thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên gia đình cháu H.