BĐS nghỉ dưỡng gần thành phố lớn: Lợi thế cho du lịch ngắn ngày

Người mua quan trọng khoảng cách



Khi được hỏi về tiềm năng thị trường BĐS nghỉ dưỡng trong thời gian tới, tại sự kiện "Meet the Experts – Hội ngộ Chuyên gia" lần thứ 9, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương cho rằng, năm 2021 được dự kiến sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức cho ngành BĐS nghỉ dưỡng và nguồn khách nội địa sẽ là động lực tăng trưởng chủ đạo của du lịch toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam. Mặt khác, đây cũng là một cơ hội tốt vì Việt Nam có nguồn khách nội địa lớn, chiếm 82,5% tổng lượt khách trong năm 2019.

Đối tượng khách nội địa, đặc biệt là thế hệ trẻ đang ngày càng yêu thích xu hướng du lịch trải nghiệm. Nhu cầu đối với các mô hình như chuỗi tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, du lịch - nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, xu hướng nghỉ dưỡng ngay cạnh nơi sinh sống (staycation) đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.



“Thời điểm này là cơ hội để khách nội địa, khách nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam được trải nghiệm những sản phẩm mới hoặc khám phá những thị trường mới. Đặc biệt những địa điểm có thể thuận tiện tiếp cận bằng đường bộ như Hồ Tràm, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt có ưu thế trở thành địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần được yêu thích”, ông Mauro nhấn mạnh.

Chia sẻ về thị trường second home (ngôi nhà thứ hai), vị chuyên gia này cho biết, người mua hiện nay không chỉ xem các sản phẩm second home đơn thuần là sản phẩm đầu tư mà còn chú trọng về mục đích sử dụng như một sản phẩm nghỉ dưỡng thường xuyên. Trong đó, những địa điểm di chuyển bằng phương tiện cá nhân, có thể du lịch trong ngắn ngày hoạt động tốt hơn những nơi khác.

Đón đầu cơ hội sở hữu BĐS nghỉ dưỡng

Những năm gần đây, Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) nổi lên là khu vực sở hữu nhiều điều kiện để phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp: bờ biển đẹp cùng đa dạng các loại hình sinh thái đặc sắc, các công trình hạ tầng kết nối nghìn tỷ đang được triển khai.

Bên cạnh đó, lợi thế gần TP.HCM cũng là một trong những lý do khiến Hồ Tràm trở thành điểm đến của nhà đầu tư. Đây cũng là nơi đang phát triển mạnh về thị trường second home. Các doanh nghiệp lớn đổ về Hồ Tràm, định hình các mô hình du lịch nghỉ dưỡng giải trí mới cùng đa dạng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp. Đó cũng là đặc điểm khác biệt so với các thị trường truyền thống về du lịch trước đây.

Các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí mới đang dần hình thành (Ảnh: NovaWorld Ho Tram – Novaland)

Năm 2019, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram với quy mô khoảng 1000ha đã được Tập đoàn Novaland giới thiệu ra thị trường. Dự án là chuỗi các sản phẩm second home cao cấp cộng hưởng cùng hàng ngàn tiện ích mới lạ: safari, công viên nước, các khu vui chơi giải trí biển…; đây còn là nơi tổ chức các chương trình ca nhạc, lễ hội được tổ chức quanh năm. Hiện tại, các sản phẩm nhà phố, biệt thự biển (villa), nhà phố thương mại (shophouse)… của phân kỳ Wonderland, The Tropicana và hợp phần Happy Beach Villas tại NovaWorld Ho Tram vẫn là lựa chọn của đông đảo nhà đầu tư khi quyết định “xuống tiền” tại khu vực này.



Nói về triển vọng của thị trường Hồ Tràm trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, đây sẽ là thời điểm bùng nổ của thị trường second home, đối với cả nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài. Khi dịch bệnh được kiểm soát, cộng hưởng với thời tiết phía Nam ổn định, khách hàng đi du lịch cuối tuần sẽ chọn các địa điểm gần với TP.HCM thay vì mất nhiều thời gian hơn để di chuyển đến các nơi xa. Dĩ nhiên, mỗi thị trường sẽ có tiềm năng khác nhau nhưng các thị trường gần với TP.HCM xét về du lịch ngắn ngày vẫn nhiều lợi thế hơn hẳn.

Tại Hội nghị “Meet the Experts – Hội ngộ Chuyên gia", ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam cũng chia sẻ những định hướng phát triển du lịch của Việt Nam trong thời gian tới. Chính phủ Việt Nam đã và đang đưa ra nhiều gói kích cầu và cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiệu thuận lợi cho các chuyên gia và nhà đầu tư làm việc, đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác ở Việt Nam.

Đầu tháng 10 vừa qua, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 7 tỉnh thành (TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận) đã thống nhất triển khai chương trình kích cầu "7 địa phương - Du lịch an toàn, hấp dẫn". Tại sự kiện, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, bất động sản du lịch, hàng không đã thống nhất khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch của mỗi tỉnh thành thông qua nghi thức ký kết hợp tác.

Tổng cục Du lịch Viêt Nam đang tiếp tục chuẩn bị phát động chiến dịch kích cầu mới với tên gọi “Việt Nam – Đi để trải nghiệm”. Theo đó, sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho thị trường BĐS du lịch trong thời gian tới.