Bắt tạm giam Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược

VietTimes – Hôm nay, ngày 28/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.