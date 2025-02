Bắt giữ nghi phạm giết vợ rồi phi tang thi thể xuống biển Đà Nẵng

Ngày 10/2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người dân địa phương phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy nên đã trình báo lực lượng công an.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định tử thi là nữ giới, chỉ còn phần thân trên và hai tay, có các vết cắt tại vị trí cổ, vai trái và vùng bụng nghi do vật sắc cạnh gây nên. Công an xác định nạn nhân là bà Trương Thị Tuyết Tr. (41 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm giết người, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, xác lập chuyên án điều tra.

Công an tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú quận Sơn Trà). Khám xét nơi ở của nạn nhân, công an phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Kiểm tra camera nhà nạn nhân, cơ quan công an phát hiện lúc 8h30 ngày 6/2, bà Tr. có mặt ở nhà cùng chồng, đến 9h58 cùng ngày camera mất tín hiệu. Kiểm tra camera khu vực xung quanh, công an phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan và xác định nghi phạm là Uyên.

Quá trình đấu tranh, xét hỏi, Trần Bảo Uyên đã thừa nhận giết vợ mình rồi tìm cách phi tang xác. Uyên khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt với vợ, khoảng 9h ngày 6/2, ông ta dùng hung khí đánh nạn nhân tử vong.

Sau khi giết vợ, Uyên dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần, dùng thuyền chở ra biển, gần cảng Tiên Sa để phi tang.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.