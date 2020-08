Bắt giữ 3 người Việt Nam bị cáo buộc vận hành 300 website lừa đảo hơn 7.000 nạn nhân ở Mỹ

Theo Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cuộc điều tra này bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida vào tháng 3/2020; sau đó Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ cung cấp, Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng và bắt giữ ba bị can.