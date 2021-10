Bất chấp dịch COVID-19 bùng phát, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Nam vẫn tăng 7,4%

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, chỉ số sản xuất công nghiệp quý III/2021 của Quảng Nam giảm 29,5% so với quý trước và giảm 23,7% so với quý cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do một số ngành sản xuất có chỉ số tăng cao ở các tháng đầu năm nên tính chung 9 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp Quảng Nam vẫn tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 35,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 15%; riêng lĩnh vực công nghiệp khai khoáng giảm 5,6%.

Đặc biệt, một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng như: sản xuất hàng may sẵn tăng 51,5%; sản xuất plastic và cao su tổng hợp tăng 34,5%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản tăng 10%; cưa, xẻ, bào gỗ tăng 9,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 7,2%; chế biến, bảo quản thuỷ sản tăng 4,7%. Chỉ số tồn kho tháng 9 tăng 22,8% so với cùng kỳ, tồn kho cao chủ yếu là do dịch bệnh nên nhu cầu trong nước giảm và hàng xuất khẩu sản xuất ra nhưng chưa xuất đi được.

Trong quý III/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Quảng Nam đạt hơn 9,6 nghìn tỷ đồng, giảm 23,3% so với quý trước và giảm 15,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 15,6% ở hầu hết các nhóm hàng hóa, riêng nhóm hàng hóa khác tăng 4%.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh chỉ đạt hơn 410 nghìn lượt khách, giảm 53,5% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú trên địa bàn chỉ đạt gần 220 tỷ đồng, giảm đến 67,5% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành giảm 82,4%,.

Ngoài ra, một số hoạt động dịch vụ khác như kinh doanh bất động sản, nghệ thuật, vui chơi giải trí vẫn tiếp tục giảm mạnh.

Ngược lại với các chỉ số công nghiệp, dịch vụ… trong quý III/2021, hoạt động ngân hàng trên địa bàn chứng kiến sự tăng trường trở lại với nguồn vốn huy động đạt gần 65.354 tỷ đồng, tăng 3,77% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân, chiếm 78,3% tổng nguồn vốn, tăng gần 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay hơn 82.238 tỷ đồng, tăng 3,63%.

Với những kết quả kinh tế của 9 tháng đầu năm 2021, tính đến ngày 30/9/2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt hơn 14.887 tỷ đồng, bằng 77% dự toán và tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 13.030 tỷ đồng, bằng 81% dự toán năm và tăng 57%; thu xuất nhập khẩu đạt 1.791 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, thấp hơn 4% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 13.296 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 7.350 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 5.944 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, so với 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2021, địa phương ước thực hiện đến cuối năm có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 7 chỉ tiêu chưa đạt; và 2 chỉ tiêu (tốc độ tăng GRDP và Tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP chưa công bố).

Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, từ nay đến cuối năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt, UBND tỉnh sẽ xây dựng phương án chung sống an toàn với COVID-19 trong từng giai đoạn từ nay đến Tết Âm lịch, tuỳ theo tiến độ phủ vaccine và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.