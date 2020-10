Bão số 7 diễn biến khó lường, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho dân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 7h sáng nay, vị trí tâm bão số 7 ở 19,2 độ vĩ Bắc; 107,5 độ kinh đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, trên đất liền ven biến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14-16/10 khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ gồm: Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt, các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150 mm/đợt, rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Để chủ động ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa, lũ lụt tại khu vực Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các đơn vị Y tế khu vực miền Trung tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ lụt, đặc biệt là cơn bão số 7 để bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát các phương tiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị và phòng, chống dịch.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, chống lụt bão, tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân khi cần, đồng thời, triển khai các phương án bảo vệ hoặc di dời các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những vùng thấp, trũng, vùng có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Khẩn trương khắc phục các cơ sở y tế bị ngập (vệ sinh, điện, nước sạch...), đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế duy trì chế độ trực các đội cấp cứu cơ động; các tổ đội cơ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và các đơn vị y tế khác cần chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương để thống nhất phương án hỗ trợ, cấp cứu, điều trị các nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng, tổn thất do thiên tai, đặc biệt là sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị rà soát lượng dự trữ thuốc, hóa chất và vật tư y tế kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư cần thiết; tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu và khả năng bảo đàm y tế của địa phương và đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ khi vượt quá khả năng của địa phương.

Để sẵn sàng ứng phó với tình hình bão lụt, Bộ Y tế chỉ đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế cử cán bộ lãnh đạo và chuyên viên tổ chức trực ban; tham gia đoàn công tác của Ban chi đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và kiểm tra, hỗ trợ các địa phương, đơn vị; chuẩn bị thuốc, hóa chất và các phương tiện cần thiết sẵn sàng tổ chức đoàn công tác của Bộ Y tế đi kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị phòng, chống bão, lụt khi có yêu cầu.