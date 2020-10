Báo lãi đột biến Quý 3/2020, Vinaconex muốn mua hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ

Chủ trương mua lại lượng lớn cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã CK: VCG) được thông qua không lâu sau khi nhóm cổ đông Cường Vũ và Star Invest triệt thoái vốn, rút khỏi những vị trí cấp cao trong HĐQT.

Theo đó, Vinaconex dự kiến mua lại tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông, tương đương 44,17 triệu cổ phần. Phía Vinaconex cho biết mục đích mua lại cổ phiếu quỹ nhằm tăng hiệu qủa cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho các cổ đông.

Nguồn vốn để thực hiện mua lại số cổ phiếu này được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất, ước tính đạt 1.644 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong Quý 4/2020.

Tổng công ty này cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020. Trong đó, Vinaconex báo lãi sau thuế 1.037,7 tỉ đồng, cao gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Vinaconex, nguyên nhân chủ yếu là do Vinaconex ghi nhận kết quả chuyển nhượng toàn bộ số vốn đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) – chủ đầu tư dự án Splendora An Khánh (hay còn gọi là dự án Bắc An Khánh).

Trên báo cáo kết quả kinh doanh, Vinaconex ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ, đạt mức 2.185,2 tỉ đồng. Ở chiều hướng ngược lại, doanh nghiệp này cũng trích lập hơn 1.229 tỉ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Bên cạnh khoản đầu tư vào An Khánh JVC, Vinaconex cũng đang tích cực tái cấu trúc lại các khoản đầu tư khác.

Cụ thể, Vinaconex đã hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Giáo dục Phúc Yên, dừng việc thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng và không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư. Tổng công ty này cũng chuẩn bị bán hơn 17 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc (Mã CK: ND2).

Về hoạt động kinh doanh, Vinaconex đẩy mạnh tham gia vào lĩnh vực hạ tầng, được chọn làm nhà thầu chính tại dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một cấu phần của cao tốc Bắc – Nam.

Ngoài ra, Vinaconex cũng hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE)./.