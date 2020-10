Bản đồ chung sống an toàn COVID-19 “make in Vietnam“

Biên soạn trực tuyến Bách khoa toàn thư Việt Nam Dự án biên soạn Bách khoa toàn thư mở (bktt.vn) do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện nghiên cứu công nghệ FPT phối hợp triển khai trên nền tảng mã nguồn mở. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một nền tảng tổng hợp, hệ thống hóa, lưu trữ và phổ biến những tri thức tinh hoa của Việt Nam và thế giới cho toàn dân trên môi trường số. Bộ “Bách khoa toàn thư mở đầu tiên tại Việt Nam” do cộng đồng tự biên soạn và điều chỉnh, là mô hình chưa từng có trên thế giới khi không chỉ là nguồn tham khảo mà còn được kỳ vọng là tài liệu học thuật chính thức và đáng tin cậy, được sử dụng một cách chính thống trong hoạt động dạy và học. Mục tiêu trong giai đoạn đầu của dự án là xây dựng phiên bản đầu tiên đạt 60.000 mục từ chất lượng, được cập nhật định kỳ từ nguyên liệu bản mở bởi ban biên soạn chính thức. Sau khi xuất bản trọn bộ bản in giấy, bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam có thể được đưa lên mạng để người dân tra cứu theo quyết định của nhà nước.