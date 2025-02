Anh và Pháp dự định triển khai 30.000 giám sát hiệp định ngừng bắn Nga-Ukraine

Có thể ra tay đối phó Nga bất cứ lúc nào

Một số cơ quan truyền thông Anh, trong đó có The Times và Financial Times trích dẫn lời một số quan chức phương Tây đưa tin rằng Anh và Pháp đang soạn thảo một kế hoạch đưa quân đến Ukraine cùng với các nước khác để giúp ổn định tình hình và thực hiện hiệp định ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Đây sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận khi Thủ tướng Anh Keir Rodney Starmer đến Washington vào tuần tới để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ tới thăm Washington vào tuần tới.

Theo kế hoạch sơ bộ, lực lượng "bảo đảm" hỗ trợ Ukraine sẽ do Anh và Pháp dẫn đầu. Hai nước hiện vẫn đang tiếp tục thảo luận với các quốc gia khác các phương án có thể thực hiện. Đồng thời, nhiều nước nhấn mạnh ý tưởng này phải được Mỹ ủng hộ và Mỹ vẫn phải cung cấp sự hỗ trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động không quân, bao gồm cả việc các máy bay chiến đấu và tên lửa của Mỹ triển khai tại Ba Lan và Romania luôn sẵn sàng ứng phó với hành động tấn công có thể xảy ra của Nga.

Theo Sky News, lực lượng chung hiện tại “Joint Expeditionary Force” (Lực lượng viễn chinh chung) của Anh và Pháp, có thể sẽ đi đầu trong việc thành lập lực lượng "đảm bảo", có mục đích chính là tạo ra "lực lượng răn đe" để ngăn chặn Nga phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Khoảng 30 ngàn lính phương Tây do Anh, Pháp dẫn đầu theo kế hoạch sẽ được triển khai tới Ukraine. Ảnh: SingTao.



Sử dụng không chiến để có ưu thế trước Nga

Theo kế hoạch hiện tại, tổng số lực lượng bộ binh được Anh, Pháp và các nước khác gửi đến Ukraine sẽ dưới 30.000 quân. Trong giai đoạn đầu, họ sẽ tập trung vào việc hỗ trợ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân và cảng khẩu.

Theo kế hoạch, lực lượng này sẽ tập trung vào việc tận dụng ưu thế của phương Tây trong không chiến chống lại Nga, tuần tra trong không phận Ukraine và sử dụng máy bay quân sự, máy bay không người lái và vệ tinh để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát, theo dõi biên giới Nga-Ukraine.

Có thông tin cho rằng tính khả thi của nhiệm vụ "cảnh sát trên không" cao hơn so với việc thiết lập "vùng cấm bay". Nếu nhiệm vụ "cảnh sát trên không" dựa trên nhiệm vụ không phận hiện tại của NATO tại ba nước vùng Baltic, 4 máy bay quân sự sẽ cần phải trực chiến 24 giờ một ngày. Việc thiết lập "vùng cấm bay" đòi hỏi các máy bay quân sự phải tuần tra suốt 24 giờ/ngày.

Ngoài ra, việc tăng cường triển khai lực lượng quân sự ở cánh phía đông của NATO, như Ba Lan và ba nước vùng Baltic, cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò phù hợp.

Gần đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị ông Trump chỉ trích gay gắt.

Ảnh: SingTao.



Không triển khai quân tới mặt trận phía đông Ukraine

Tuy nhiên, cả Anh, Pháp và các nước khác hiện không xem xét đến việc triển khai lực lượng mặt đất ở các khu vực tiền tuyến miền Đông Ukraine nhằm tránh xung đột trực tiếp với quân đội Nga.

Các quốc gia liên quan cũng có kế hoạch triển khai các hạm tàu ở Biển Đen để giúp đảm bảo an toàn cho các tuyến đường thủy.

Tin của The Time ngày 19/2 cho biết Anh có thể sẽ gửi quân tới các thành phố, cảng biển và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đồng thời đưa máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon để tham gia vào nhiệm vụ được gọi là "cảnh sát trên không". Tuy nhiên, quy mô của lực lượng "đảm bảo an ninh" này thấp hơn nhiều so với con số ít nhất 110.000 quân do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất.

Mặc dù ông Zelensky từng nói rằng các nước phương Tây ước tính cần phải điều động ít nhất 110.000 lính lực lượng mặt đất để ngăn chặn Nga, nhưng các báo chỉ ra rằng Anh và Pháp hiện đang có kế hoạch tập trung vào trọng điểm tận dụng tốt công nghệ phương Tây và ưu thế về hoạt động trên không, trong khi chỉ duy trì lực lượng bộ binh ở mức vài chục nghìn người.

Các báo đề cập rằng các mục tiêu của Anh và Pháp bao gồm việc khởi động lại các tuyến bay thương mại trong không phận Ukraine và đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải trên Biển Đen liên quan đến doanh thu thương mại xuất khẩu của Ukraine.

Phương Tây đánh giá rằng ngay cả khi Mỹ cắt viện trợ quân sự, Ukraine hiện vẫn có đủ vũ khí để chiến đấu trong nhiều tháng nữa.

Quân đội Nga vượt biên giới tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine hôm 19/2 là diễn biến mới gây chú ý trên chiến trường. Ảnh: Ifeng.



Tờ The Times cho biết hiện chưa rõ liệu Nga có chấp nhận ý tưởng của Anh và Pháp đưa quân tới Ukraine “đảm bảo” thực hiện hiệp định ngừng bắn hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 18/2 đã nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các đại diện khác của Mỹ rằng Nga sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho phép NATO đồn trú quân ở Ukraine.

Theo SingTao, NetEasy