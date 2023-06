VietTimes – Thượng tá Lê Cao Tâm - Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng - vừa cho biết, cơ quan công an đã triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước và đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.