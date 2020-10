Ảnh: Lũ sớm - "đặc sản" Hội An

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 8/10, thượng nguồn sông Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) có mưa lớn, khiến lượng nước đổ về sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) lên nhanh.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông trên địa bàn Quảng Nam đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 8/10 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9.02m - trên BĐ3: 0.02m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm lệ: 1.27m - trên BĐ1: 0.27m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông nên tại Quảng Nam từ hôm nay (ngày 8/10) đến hết ngày 10/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong 6 - 12 giờ đến, lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt đỉnh. Ngoài ra, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, ven sông, vùng núi tại các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang.

Clip: Phố cổ Hội An trong lũ sớm



Tại phố cổ Hội An, nước sông Thu Bồn đổ về khiến sông Hoài dâng lên nhanh làm nhiều tuyến đường ven sông bị ngập. Để ứng phó với nước lũ lên nhanh lực lượng chức năng TP. Hội An buộc phải phong tỏa cầu An Hội để tập trung xử lý tình trạng rác, cây cối từ thượng nguồn đổ về gây tắc nghẽn dòng chảy tại sông Hoài. Khu vực cầu gỗ tại phía trước di tích Chùa Cầu cũng đang bị ngập.

VietTimes xin gửi một số hình ảnh về tình trạng ngập lụt ở Hội An được ghi nhận vào trưa và chiều ngày 8/10 (Ảnh Thế Anh):

Hội An chớm lũ

Đường Bạch Đằng chìm trong nước

Nước dâng nhanh

Chợ Hội An bắt đầu ngập trong nước lũ

Đường Bạch Đằng

Khoảnh khắc với lũ ở Hội An

Cuộc sống người Hội An gần như gắn liền với lũ

Khu vực Chùa Cầu được phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân

Đi chơi lũ

Nước mỗi lúc một dâng cao

Đường dẫn lên cầu An Hội được phong tỏa khi nước lũ dâng ngập

Sông Hoài mùa lũ

Ngắm lũ lên

Hội An mùa lũ là cảm hứng sáng tác của nhiều nhiếp ảnh gia

Người dân hối hả thu dọn đồ đạc để chạy lũ

Chạy lũ...

Lực lượng chức năng đang giải phóng gỗ từ thượng nguồn về mắc nơi cầu An Hội

Một khúc gỗ lớn trôi chắn tại cầu An Hội

Người dân ở chợ Hội An chạy lũ

Số khác vẫn buôn bán bình thường

Chợ Hội An mùa lũ