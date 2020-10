Anh: 85.000 người có thể chết vì COVID-19 trong mùa Đông năm nay

Phương án này dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới; theo tờ The Times và Daily Mail, dẫn nguồn tin từ Số 10 Phố Downing. Chi tiết của lệnh phong tỏa này, đặc biệt là thời gian áp dụng, vẫn chưa được công bố.

Thủ tướng Johnson được cho là đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales để đưa ra “một hướng tiếp cận chung vào mùa Giáng Sinh”, trong lúc nội các của ông đã chia rẽ về lệnh phong tỏa mới. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock và Bộ trưởng Văn phòng Nội các Muchael Gove ủng hộ biện pháp này, trong khi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak lại tỏ ra dè dặt.

Một nghiên cứu mới của ĐH Warwick đã chỉ trích sáng kiến “Eat Out To Help Out” (Đi ăn ở ngoài để giúp đỡ) đã gây ra sự gia tăng đột biến ca nhiễm COVID-19, góp phần gây ra làn sóng dịch thứ hai.

Báo cáo trên xuất hiện sau khi Nhóm cố vấn Khoa học về tình trạng khẩn cáp (SAGE) của chính phủ Anh đánh giá rằng COVID-19 đang lây lan nhanh hơn “đáng kể” so với những “viễn cảnh tồi tệ nhất” mà họ từng dự báo, và nếu điều này tiếp diễn, sẽ có hơn 85.000 người Anh chết vì COVID-19 trong mùa Đông năm nay.

Tính đến nay, Anh ghi nhận hơn 46.000 ca tử vong và 992.000 ca nhiễm COVID-19. Daily Mail dẫn dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia đưa tin rằng, có khoảng 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, trong hôm thứ Năm tuần này, Anh chỉ ghi nhận 23.065 ca nhiễm mới và 280 ca tử vong mới.

Các nhà khoa học, dẫn đầu bởi Cố vấn trưởng y khoa Chris Whitty và Cố vấn trưởng khoa học Patrick Vallance, đã cảnh báo với ông Johnson rằng tất cả bệnh viện ở nước anh sẽ chật cứng vào ngày 17/12.

Vào sáng ngày 30/10, Ngoại trưởng Dominic Raab vẫn bảo vệ chiến dịch chặn COVID-19 hiện tại, nói rằng lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ bị coi là “không công bằng” ở những vùng ít bị ảnh hưởng bởi dịch.

Những người phản đối phong tỏa cho rằng những biện pháp như vậy gần như không có tác dụng, hoặc có rất ít tác dụng, trong việc ngăn chặn virus corona chủng mới.

“Ý tưởng phong tỏa trong 4 tuần lễ để cứu vãn Giáng sinh là một chính sách dã man và phi nhân đạo, nó sẽ làm gia tăng các loại bệnh về sức khỏe tâm thần” – John Dobinson thuộc tổ chức Recovery, nói – “Vẫn có hàng nghìn người chết trong lúc các lệnh phong tỏa và biện pháp hạn chế được áp dụng”.

Các chuyên gia cố vấn cho ông Johnson tin rằng Anh có thể sắp ghi nhận 1.000 ca tử vong mỗi ngày chỉ trong vòng tháng tới nếu như không có gì thay đổi. Chính phủ Anh trước đó được cảnh báo rằng trong mùa Đông năm nay sẽ có 85.000 người chết, 500 người chết mỗi ngày và hơn 300.000 người phải nhập viện do COVID-19.