A05 và Cục An toàn thông tin phối hợp cùng PVOIL xử lý vụ tấn công mạng

VietTimes – Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền nhắm vào hệ thống của PVOIL, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và A05 (Bộ Công an) đã vào cuộc hỗ trợ để sớm khắc phục sự cố.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, các lực lượng chức năng của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) đã cử các chuyên gia cùng với PVOIL điều tra, khắc phục sự cố nhằm sớm khôi phục hoạt động của hệ thống.

PVOIL cho biết lúc 0h00 ngày 2/4, tin tặc đã tấn công có chủ đích vào hệ thống máy tính của công ty, mã hóa dữ liệu trong máy tính. Đây là hình thức tấn công bằng mã độc ransomware, tương tự như vụ việc của VNDirect trong những ngày vừa qua.

PVOIL cho biết, vụ việc này đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của họ bị ngưng trệ, trong đó có hệ thống phát hành Hóa đơn điện tử. Vì vậy, việc phát hành hóa đơn điện tử phục vụ việc bán hàng của PVOIL tạm thời không thể thực hiện được.

PVOIL cho biết đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng và đang hết sức tích cực xử lý nhằm khắc phục sự cố trên.

Trong thời gian khắc phục sự cố, để đảm bảo cung cấp xăng dầu (mặt hàng thiết yếu, không thể gián đoạn nguồn cung cho thị trường), PVOIL và các đơn vị thành viên vẫn tiếp tục thực hiện bán hàng cho các Khách hàng; tuy nhiên, không thể phát hành được Hóa đơn điện tử, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và chỉ thực hiện Phiếu xuất kho để phục vụ hàng đi trên đường bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết.

Sau khi hệ thống được khắc phục hoạt động trở lại bình thường, PVOIL sẽ phát hành Hóa đơn điện tử, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, sự cố tấn công ransomware nhằm vào hệ thống CNTT của PVOIL khiến tê liệt toàn hệ thống, giống như vụ việc của VNDirect tuần vừa qua.