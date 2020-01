3 sĩ quan công an hi sinh ở Đồng Tâm được cấp Bằng Tổ quốc ghi công

Các liệt sĩ được cấp Bằng gồm:

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, quê: xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;

Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân - chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, quê: phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;

Thượng úy Phạm Công Huy - cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (PC07), Công an TP Hà Nội, quê: huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 sĩ quan trên, vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết sau khi xảy ra sự việc 3 cảnh sát hi sinh ở Đồng Tâm, Bộ Công an đã đề nghị và thực hiện nhiều chế độ chính sách: Truy thăng quân hàm vượt cấp với 3 sĩ quan; công nhận 3 người hi sinh là liệt sĩ; đề nghị truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất.

Lễ tang 3 liệt sĩ sẽ được tổ chức theo nghi thức Công an nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Thời gian tổ chức tang lễ được quyết định khi có sự thống nhất của các gia đình liệt sĩ.